Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 18691 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 35382 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 34021 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 33176 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 35263 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 30169 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 51582 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 21291 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 44508 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Мінус 900 солдатів та 349 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

Київ • УНН

 • 1394 перегляди

За добу 31 жовтня російські війська втратили 900 солдатів та 349 БпЛА, за даними Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.25 становлять 1142730 особового складу.

Мінус 900 солдатів та 349 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

За добу 31 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 900 солдатів та 349 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1142730 (+900) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11316 (+6)
      • бойових броньованих машин ‒ 23521 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 34137 (+9)
          • РСЗВ ‒ 1534 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1235 (+2)
              • літаків ‒ 428 (0)
                • гелікоптерів ‒ 346 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 76704 (+349)
                    • крилаті ракети ‒ 3917 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 66169 (+58)
                            • спеціальна техніка ‒ 3987 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що концентрація ворожих БпЛА зростає, при цьому кіл-зона сягнула 20 км.

                              "Скажіть своєму начальнику, щоб припинив війну": в Україні відреагували на заяви рф щодо переговорів у "стамбульському форматі"31.10.25, 17:34 • 2992 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

