Мінус 900 солдатів та 349 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу
Київ • УНН
За добу 31 жовтня російські війська втратили 900 солдатів та 349 БпЛА, за даними Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.25 становлять 1142730 особового складу.
За добу 31 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 900 солдатів та 349 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1142730 (+900) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11316 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 23521 (+2)
- артилерійських систем ‒ 34137 (+9)
- РСЗВ ‒ 1534 (+1)
- засоби ППО ‒ 1235 (+2)
- літаків ‒ 428 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 76704 (+349)
- крилаті ракети ‒ 3917 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 66169 (+58)
- спеціальна техніка ‒ 3987 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що концентрація ворожих БпЛА зростає, при цьому кіл-зона сягнула 20 км.
"Скажіть своєму начальнику, щоб припинив війну": в Україні відреагували на заяви рф щодо переговорів у "стамбульському форматі"31.10.25, 17:34 • 2992 перегляди