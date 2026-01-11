Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня

Ми стаємо свідками початку кардинальних змін світового порядку. Тиждень з 12 по 18 січня принесе нам багато гучних заяв та демонстрації амбіцій сильними цього світу. Як прожити цей тиждень, спеціально для читачів УНН розповіла астролог Ксенія Базиленко.

"Ми увійшли у дуже рідкісний і показовий астрологічний період, який уже почав змінювати хід подій у світі. На цьому тижні все посилиться.

Це не просто ще один напружений період. Це момент істини для лідерів, держав і систем влади", - каже астролог.

Головна тема тижня — відкрита боротьба сили

"Події минулого тижня чітко підтвердили те, про що я говорила раніше:

у світі різко загострилася боротьба між сильними гравцями, і ця тенденція не лише зберігається, а й входить у свою пікову фазу", — вважає астролог Ксенія Базиленко.

Протягом тижня триває потужне скупчення планет у знаку Козорога, а з другої половини тижня до нього приєднується ще й Меркурій.

Таким чином, як пояснює астролог, формується стеліум із Сонця, Марса, Венери та Меркурія, який буквально концентрує в собі:

владу;

амбіції;

стратегічне мислення;

боротьбу за контроль, ресурси й території.

Козоріг уособлює собою державу, систему, землі, кордони, управління.

"Тому не дивно, що зараз ми бачимо, як лідери починають відверто мірятися силами, демонструвати вплив і відстоювати власні інтереси", - пояснює астролог.

Опозиція до Юпітера - зіткнення амбіцій і реальності

Концентрація планет, про яку йшлося вище, перебуває в гострій опозиції до Юпітера, що значно загострює ситуацію. Ми можемо почути гучні та різкі заяви, політичні ультиматуми, побачити невиправдані амбіції та боротьбу за статус головного.

Піку ці тенденції можуть досягти 14 січня, коли Меркурій сформує точну опозицію до Юпітера.

"Це день, коли слова можуть мати дуже серйозні наслідки", - каже астролог.

На нас чекатимуть брехливі, або нездійсненні обіцянки та інформаційні маніпуляції.

Друга половина тижня - закулісні домовленості й стратегія

Починаючи з 15 січня енергія зміниться.

Формується сильна і конструктивна конфігурація, у якій задіяні Козоріг, Телець і Риби.

Венера та Сонце вступають у гармонійні аспекти з Ураном і Сатурном, а також із Нептуном.

Це говорить про можливі таємні, але довгострокові домовленості, зокрема і у військово-політичній сфері.

"Можуть почати формуватися нові правила гри, нові союзи, нові законодавчі або економічні рамки, які дадуть результат не одразу, але матимуть довготривалі наслідки", - вважає астролог.

Кульмінація тижня — потужний Новий місяць

Головна подія тижня — Новолуння, як відбудеться 18 січня о 21:52 за київським часом.

"Це не просто Новолуння.

Це справжній парад планет:

Сонце, Місяць, Марс і Меркурій — у завершальних градусах Козорога;

Венера разом із Плутоном — на початку Водолія.

Уся ця конфігурація перебуває у сильних гармонійних аспектах до:

Урана (зміни майбутнього);

Сатурна і Нептуна (структура, правила, довгострокові, але таємні плани). Це момент, коли закладається нова архітектура майбутнього. Те, що буде вирішено зараз, навіть непублічно, матиме вплив на події наступних місяців і років", - пояснює Ксенія Базиленко.

За словами астролога, це час тих, хто мислить стратегічно, чітко ставить цілі та розставляє пріоритети, не піддається емоціям. Важливо також мати план. Його варто прописати саме на Молодик: план має бути чітким, без ілюзій.

Напружені дні тижня

13, 14 і 17 січня.

У ці дні будьте особливо уважні до себе, не загострюйте конфлікти й дотримуйтеся правил безпеки.

"Цей тиждень - не про емоції, а про вибір шляху. І саме зараз формується те майбутнє, свідками якого ми будемо вже зовсім скоро", - вважає астролог.

ОВЕН

Питання кар’єри, статусу й напрямку життя виходять на перший план. Можуть з’явитися нові вимоги або виклики, які спочатку здаються складними, але насправді відкривають нові двері.

Порада: не тікайте від відповідальності. Саме зараз формується ваш наступний рівень.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень дає відчуття, що горизонт розширюється. З’являються нові ідеї, плани, бажання мислити масштабніше.

Порада: не замикайтеся в старих рамках. Навіть несподівана пропозиція може виявитися дуже перспективною.

БЛИЗНЮКИ

Фокус на фінансах, зобов’язаннях і довірі. Це час серйозних рішень, які можуть вплинути на ваше відчуття стабільності.

Порада: будьте чесні з собою й іншими. Чіткі домовленості зараз важливіші за красиві слова.

РАК

Період активних взаємин. Люди навколо показують своє справжнє обличчя, а стосунки переходять у нову фазу.

Порада: не приймайте імпульсивних рішень. Баланс між емоціями і розумом — ключ до гармонії.

ЛЕВ

Тиждень вимагає порядку в повсякденних справах. Робота, здоров’я, режим — усе просить системності.

Порада: не перевантажуйте себе. Чіткий план і дисципліна допоможуть уникнути виснаження.

ДІВА

Активується тема радості, творчості та самовираження. Може з’явитися бажання повернути собі смак до життя.

Порада: дозвольте собі робити те, що надихає. Через задоволення зараз приходить енергія.

ТЕРЕЗИ

Фокус на домі, родині та внутрішній опорі. Можливі важливі розмови з близькими або рішення, пов’язані з житлом.

Порада: шукайте стабільність усередині себе — тоді зовнішні питання вирішаться легше.

СКОРПІОН

Тиждень активних контактів, новин і домовленостей. Слова зараз мають велику силу.

Порада: говоріть чітко й по суті. Те, що буде сказано цього тижня, матиме довготривалі наслідки.

СТРІЛЕЦЬ

Період фокусу на фінансах і матеріальних питаннях. Можна навести лад у грошах і зрозуміти, куди рухатися далі.

Порада: не поспішайте з великими витратами. Краще інвестувати в стабільність.

КОЗОРІГ

Це ваш тиждень сили. Новолуння у вашому знаку 18 січня відкриває новий життєвий цикл. Для багатьох Козорогів цей період збігається з днем народження або соляром — а це означає потужний старт нового року життя.

Сильні енергії змін можуть принести раптові, але позитивні повороти — нові можливості, рішення, які довго визрівали.

Порада: сміливо формулюйте наміри. Те, що ви закладете цього тижня, працюватиме весь рік.

ВОДОЛІЙ

Період внутрішньої підготовки. Багато процесів відбуваються за лаштунками, навіть якщо зовні здається, що все спокійно.

Порада: довіряйте інтуїції й не квапте події. Ви готуєтеся до важливого етапу.

РИБИ

Дуже сильний тиждень для вас. Ви відчуваєте себе впливовішими, ніж зазвичай, незалежно від зовнішніх обставин. Слова, ідеї та рішення Риб зараз можуть мати великий резонанс.

Порада: використовуйте цей період для стратегічних кроків і планування. Вас чують.