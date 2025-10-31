Концентрація ворожих БпЛА зростає, кіл-зона сягнула 20 км: Сирський провів нараду щодо евакуації поранених з поля бою

$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:15 • 2276 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
14:27 • 11376 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
12:28 • 17426 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 28310 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 16600 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 30072 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 16395 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
31 жовтня, 09:39 • 20032 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
31 жовтня, 08:46 • 25199 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
31 жовтня, 07:56 • 14783 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Вибухи пролунали в ярославлі: під ударом опинився найбільший НПЗ на півночі росіїVideo31 жовтня, 06:50 • 15438 перегляди
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику31 жовтня, 08:39 • 35427 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto31 жовтня, 09:35 • 34306 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 25967 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19 • 11047 перегляди
Публікації
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 10462 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити12:08 • 28312 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
10:56 • 30072 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 26036 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto31 жовтня, 09:35 • 34376 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Василь Малюк
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Геннадій Труханов
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Литва
Одеса
Реклама
УНН Lite
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 10465 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19 • 11108 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 29423 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 61878 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 66020 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Нептун (крилата ракета)
Соціальна мережа
Дія (сервіс)

Концентрація ворожих БпЛА зростає, кіл-зона сягнула 20 км: Сирський провів нараду щодо евакуації поранених з поля бою

Київ • УНН

 • 1250 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з військовими медиками через зростання концентрації ворожих БпЛА та розширення "кіл-зони" до 20 км. Обговорювалися питання евакуації поранених з поля бою та посилення медичного забезпечення армії, включаючи використання наземних роботизованих комплексів та військових гелікоптерів.

Концентрація ворожих БпЛА зростає, кіл-зона сягнула 20 км: Сирський провів нараду щодо евакуації поранених з поля бою

Через зростання кількості ворожих дронів і розширення "кіл-зони" до 20 км Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зібрав нараду з військовими медикам, щоб вирішити проблеми евакуації поранених з поля бою та посилити медичне забезпечення армії. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Провів нараду щодо оперативного вирішення проблемних питань у військовій медицині та підвищення рівня медичного забезпечення Збройних Сил України

- написав Сирський.

Він зазначив, що найцінніше під час таких зустрічей у форматі відеоконференцзв’язку – обмін досвідом, думками та пропозиціями представників медичних служб  бойових бригад, які виконують завдання на найважливіших напрямках фронту.

Цього разу про свій досвід передової евакуації поранених та надання догоспітальної допомоги розповіли представники 80-ї десантної штурмової, 28-ї механізованої, 128-ї важкої механізованої бригад та 1-го медичного батальйону.

Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф17.10.25, 08:53 • 33789 переглядiв

Сирський наголосив, що концентрація ворожих безпілотних засобів ураження зростає, "кіл зона" – збільшилася до 20 км. Медична евакуація поранених з поля бою в умовах сучасної війни постійно постає перед новими викликами на які мусимо вчасно та ефективно реагувати.

Одним із таких рішень є ширше застосування евакуаційних наземних роботизованих комплексів (НРК) для евакуації поранених з позиції.

Віддав необхідні розпорядження щодо поставки у війська нових наземних дронів та всебічного сприяння розвитку передової евакуації беспілотними роботизованими комплексами. Їх має бути більше, вони мають бути надійнішими. НРК допомагають нашим воїнам перемагати росію, перемагати смерть

- розповів Сирський.

Окремо зупинилися на питаннях вдосконалення  прицільної медичної евакуації важкопоранених.

Сирський підтримав пропозицію залучити для прицільної евакуації відповідні військові гелікоптери, обладнавши їх необхідною медичною апаратурою, – сказав головком

Під час наради, за його словами, обговорили й інші завдання, що стосуються допомоги пораненим воїнам, а також поліпшення роботи медичних постів, стабілізаційних пунктів, підвищення рівня їхньої безпеки.

Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку30.10.25, 12:37 • 28279 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніЗдоров'я
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Збройні сили України
Олександр Сирський
Україна