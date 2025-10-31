Концентрація ворожих БпЛА зростає, кіл-зона сягнула 20 км: Сирський провів нараду щодо евакуації поранених з поля бою
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з військовими медиками через зростання концентрації ворожих БпЛА та розширення "кіл-зони" до 20 км. Обговорювалися питання евакуації поранених з поля бою та посилення медичного забезпечення армії, включаючи використання наземних роботизованих комплексів та військових гелікоптерів.
Через зростання кількості ворожих дронів і розширення "кіл-зони" до 20 км Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зібрав нараду з військовими медикам, щоб вирішити проблеми евакуації поранених з поля бою та посилити медичне забезпечення армії. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Провів нараду щодо оперативного вирішення проблемних питань у військовій медицині та підвищення рівня медичного забезпечення Збройних Сил України
Він зазначив, що найцінніше під час таких зустрічей у форматі відеоконференцзв’язку – обмін досвідом, думками та пропозиціями представників медичних служб бойових бригад, які виконують завдання на найважливіших напрямках фронту.
Цього разу про свій досвід передової евакуації поранених та надання догоспітальної допомоги розповіли представники 80-ї десантної штурмової, 28-ї механізованої, 128-ї важкої механізованої бригад та 1-го медичного батальйону.
Сирський наголосив, що концентрація ворожих безпілотних засобів ураження зростає, "кіл зона" – збільшилася до 20 км. Медична евакуація поранених з поля бою в умовах сучасної війни постійно постає перед новими викликами на які мусимо вчасно та ефективно реагувати.
Одним із таких рішень є ширше застосування евакуаційних наземних роботизованих комплексів (НРК) для евакуації поранених з позиції.
Віддав необхідні розпорядження щодо поставки у війська нових наземних дронів та всебічного сприяння розвитку передової евакуації беспілотними роботизованими комплексами. Їх має бути більше, вони мають бути надійнішими. НРК допомагають нашим воїнам перемагати росію, перемагати смерть
Окремо зупинилися на питаннях вдосконалення прицільної медичної евакуації важкопоранених.
Сирський підтримав пропозицію залучити для прицільної евакуації відповідні військові гелікоптери, обладнавши їх необхідною медичною апаратурою, – сказав головком
Під час наради, за його словами, обговорили й інші завдання, що стосуються допомоги пораненим воїнам, а також поліпшення роботи медичних постів, стабілізаційних пунктів, підвищення рівня їхньої безпеки.
