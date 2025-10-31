Концентрация вражеских БПЛА растет, килл-зона достигла 20 км: Сырский провел совещание по эвакуации раненых с поля боя

Из-за роста количества вражеских дронов и расширения "килл-зоны" до 20 км Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский собрал совещание с военными медиками, чтобы решить проблемы эвакуации раненых с поля боя и усилить медицинское обеспечение армии. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Провел совещание по оперативному решению проблемных вопросов в военной медицине и повышению уровня медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины

Он отметил, что самое ценное во время таких встреч в формате видеоконференцсвязи – обмен опытом, мнениями и предложениями представителей медицинских служб боевых бригад, выполняющих задачи на важнейших направлениях фронта.

На этот раз о своем опыте передовой эвакуации раненых и оказания догоспитальной помощи рассказали представители 80-й десантно-штурмовой, 28-й механизированной, 128-й тяжелой механизированной бригад и 1-го медицинского батальона.

Сырский подчеркнул, что концентрация вражеских беспилотных средств поражения растет, "килл зона" – увеличилась до 20 км. Медицинская эвакуация раненых с поля боя в условиях современной войны постоянно сталкивается с новыми вызовами, на которые мы должны своевременно и эффективно реагировать.

Одним из таких решений является более широкое применение эвакуационных наземных роботизированных комплексов (НРК) для эвакуации раненых с позиций.

Отдал необходимые распоряжения по поставке в войска новых наземных дронов и всестороннему содействию развитию передовой эвакуации беспилотными роботизированными комплексами. Их должно быть больше, они должны быть надежнее. НРК помогают нашим воинам побеждать россию, побеждать смерть