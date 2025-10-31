Концентрация вражеских БПЛА растет, килл-зона достигла 20 км: Сырский провел совещание по эвакуации раненых с поля боя
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с военными медиками из-за роста концентрации вражеских БПЛА и расширения "килл-зоны" до 20 км. Обсуждались вопросы эвакуации раненых с поля боя и усиления медицинского обеспечения армии, включая использование наземных роботизированных комплексов и военных вертолетов.
Провел совещание по оперативному решению проблемных вопросов в военной медицине и повышению уровня медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины
Он отметил, что самое ценное во время таких встреч в формате видеоконференцсвязи – обмен опытом, мнениями и предложениями представителей медицинских служб боевых бригад, выполняющих задачи на важнейших направлениях фронта.
На этот раз о своем опыте передовой эвакуации раненых и оказания догоспитальной помощи рассказали представители 80-й десантно-штурмовой, 28-й механизированной, 128-й тяжелой механизированной бригад и 1-го медицинского батальона.
Сырский подчеркнул, что концентрация вражеских беспилотных средств поражения растет, "килл зона" – увеличилась до 20 км. Медицинская эвакуация раненых с поля боя в условиях современной войны постоянно сталкивается с новыми вызовами, на которые мы должны своевременно и эффективно реагировать.
Одним из таких решений является более широкое применение эвакуационных наземных роботизированных комплексов (НРК) для эвакуации раненых с позиций.
Отдал необходимые распоряжения по поставке в войска новых наземных дронов и всестороннему содействию развитию передовой эвакуации беспилотными роботизированными комплексами. Их должно быть больше, они должны быть надежнее. НРК помогают нашим воинам побеждать россию, побеждать смерть
Отдельно остановились на вопросах совершенствования прицельной медицинской эвакуации тяжелораненых.
Сырский поддержал предложение привлечь для прицельной эвакуации соответствующие военные вертолеты, оборудовав их необходимой медицинской аппаратурой, – сказал главком
Во время совещания, по его словам, обсудили и другие задачи, касающиеся помощи раненым воинам, а также улучшения работы медицинских постов, стабилизационных пунктов, повышения уровня их безопасности.
