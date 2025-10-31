$42.080.01
16:15
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
14:27
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
12:28
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
31 октября, 09:39
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
31 октября, 08:46
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
31 октября, 07:56
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
Концентрация вражеских БПЛА растет, килл-зона достигла 20 км: Сырский провел совещание по эвакуации раненых с поля боя

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с военными медиками из-за роста концентрации вражеских БПЛА и расширения "килл-зоны" до 20 км. Обсуждались вопросы эвакуации раненых с поля боя и усиления медицинского обеспечения армии, включая использование наземных роботизированных комплексов и военных вертолетов.

Концентрация вражеских БПЛА растет, килл-зона достигла 20 км: Сырский провел совещание по эвакуации раненых с поля боя

Из-за роста количества вражеских дронов и расширения "килл-зоны" до 20 км Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский собрал совещание с военными медиками, чтобы решить проблемы эвакуации раненых с поля боя и усилить медицинское обеспечение армии. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Провел совещание по оперативному решению проблемных вопросов в военной медицине и повышению уровня медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины

- написал Сырский.

Он отметил, что самое ценное во время таких встреч в формате видеоконференцсвязи – обмен опытом, мнениями и предложениями представителей медицинских служб боевых бригад, выполняющих задачи на важнейших направлениях фронта.

На этот раз о своем опыте передовой эвакуации раненых и оказания догоспитальной помощи рассказали представители 80-й десантно-штурмовой, 28-й механизированной, 128-й тяжелой механизированной бригад и 1-го медицинского батальона.

Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф17.10.25, 08:53 • 33789 просмотров

Сырский подчеркнул, что концентрация вражеских беспилотных средств поражения растет, "килл зона" – увеличилась до 20 км. Медицинская эвакуация раненых с поля боя в условиях современной войны постоянно сталкивается с новыми вызовами, на которые мы должны своевременно и эффективно реагировать.

Одним из таких решений является более широкое применение эвакуационных наземных роботизированных комплексов (НРК) для эвакуации раненых с позиций.

Отдал необходимые распоряжения по поставке в войска новых наземных дронов и всестороннему содействию развитию передовой эвакуации беспилотными роботизированными комплексами. Их должно быть больше, они должны быть надежнее. НРК помогают нашим воинам побеждать россию, побеждать смерть

- рассказал Сырский.

Отдельно остановились на вопросах совершенствования прицельной медицинской эвакуации тяжелораненых.

Сырский поддержал предложение привлечь для прицельной эвакуации соответствующие военные вертолеты, оборудовав их необходимой медицинской аппаратурой, – сказал главком

Во время совещания, по его словам, обсудили и другие задачи, касающиеся помощи раненым воинам, а также улучшения работы медицинских постов, стабилизационных пунктов, повышения уровня их безопасности.

Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению30.10.25, 12:37 • 28267 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеЗдоровье
Техника
Военное положение
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Украина