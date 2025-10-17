Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф

Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов на всех направлениях. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

По его словам, противник не владеет стратегической инициативой в полной мере, несмотря на то, что обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной. Враг имеет незначительные продвижения на отдельных участках фронта ценой огромных потерь, заявил Сырский.

Только в сентябре потери оккупантов составили почти 29 тысяч военнослужащих, уничтожено и повреждено 70 танков, 65 боевых бронированных машин, более 1050 артиллерийских систем, 6 реактивных систем залпового огня и другая техника. С начала года взято в плен 2060 военнослужащих рф

Он добавил, что Силы обороны Украины остановили весенне-летнюю наступательную кампанию врага и продолжают разрушать и дальнейшие планы Кремля по овладению важными районами местности и населенными пунктами, которые не выполняются, а потому постоянно пересматриваются и откладываются.

Также Сырский упомянул об ударах вглубь россии - в рамках Deep Strike уничтожаются военные цели, логистика и энергетический комплекс страны-агрессора.

Результат этой работы становится все более ощутимым для российской армии и экономики. С начала года нанесено успешное огневое поражение по 45 объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса россии. Как следствие - общие объемы производства горюче-смазочных материалов в рф уменьшились почти на 25%. Ежедневно, от снижения экспорта нефтепродуктов страна-агрессор теряет более 46 млн долларов США. Поражение тыловых ресурсов врага существенно усложняет его возможности вести активные боевые действия