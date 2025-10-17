Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
Київ • УНН
Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів, які мають незначні просування ціною величезних втрат. За вересень втрати окупантів склали майже 29 тисяч військовослужбовців та значну кількість техніки.
Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів на всіх напрямках. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.
Деталі
За його словами, противник не володіє стратегічною ініціативою у повній мірі попри те, що обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною. Ворог має незначні просування на окремих ділянках фронту ціню величезних втрат, заявив Сирський.
Лише у вересні втрати окупантів склали майже 29 тисяч військовослужбовців, знищено та пошкоджено 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1050 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню та іншу техніку. З початку року взято в полон 2060 військовослужбовців рф
Він додав, що Сили оборони України зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога та продовжують руйнувати й подальші плани кремля щодо оволодіння важливими районами місцевості та населеними пунктами, які не виконуються, а відтак постійно переглядаються та відтерміновуються.
Також Сирський згадав про удари вглиб росії - в рамках Deep Strike знищуються військові цілі, логістика та енергетичний комплекс країни-агресора.
Результат цієї роботи стає дедалі більш відчутним для російської армії та економіки. З початку року завдано успішного вогневого ураження по 45 об’єктах паливно-енергетичного та військово-промислового комплексу росії. Як наслідок - загальні обсяги виробництва пально-мастильних матеріалів в рф зменшилися майже на 25%. Щоденно, від зниження експорту нафтопродуктів країна-агресор втрачає понад 46 млн доларів США. Ураження тилових ресурсів ворога суттєво ускладнює його можливості вести активні бойові дії
