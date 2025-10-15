Головний фокус фронту - ділянки, де найскладніше, там бригади отримають резерви, боєприпаси та БпЛА – Сирський
Сирський відвідав найскладніші ділянки фронту, зокрема поблизу кордону з Дніпропетровською областю. Він дав доручення щодо посилення оборони, забезпечення бригад резервами, боєприпасами та БпЛА.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що його першочергова увага зосереджена на напрямках фронту з найскладнішою ситуацією. Він відвідав підрозділи, які стримують наступ противника, зокрема на ділянці поблизу кордону з Дніпропетровською областю, ознайомився з оперативною обстановкою та дав низку доручень щодо посилення оборони. Про це командувач військ повідомив в Телеграмі, пише УНН.
Під час виїзду Сирський отримав доповіді командирів і разом із ними проаналізував останні зміни на фронті. Було виявлено ключові проблемні місця та погоджено конкретні кроки для їхнього усунення – від поліпшення координації дій підрозділів до відновлення боєздатності частин.
Основні зусилля спрямовуються на побудову стійкої, надійної оборони, підвищення якості взаємодії військ, надання допомоги командирам в організації бою, відновлення боєздатності військових частин
Для цього Сирський дав доручення забезпечити бригади резервами, додатковими боєприпасами, безпілотниками та спеціальними засобами.
Командувач наголосив на необхідності оперативного реагування на виклики на найгарячіших ділянках і координації постачання всього необхідного для утримання позицій та підготовки до подальших дій. Робота з відновлення боєздатності підрозділів триває.
