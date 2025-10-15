Главный фокус фронта — участки, где сложнее всего, там бригады получат резервы, боеприпасы и БпЛА – Сырский
Киев • УНН
Сырский посетил самые сложные участки фронта, в частности вблизи границы с Днепропетровской областью. Он дал поручения по усилению обороны, обеспечению бригад резервами, боеприпасами и БпЛА.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что его первоочередное внимание сосредоточено на направлениях фронта с самой сложной ситуацией. Он посетил подразделения, сдерживающие наступление противника, в частности на участке вблизи границы с Днепропетровской областью, ознакомился с оперативной обстановкой и дал ряд поручений по усилению обороны. Об этом командующий войсками сообщил в Телеграме, пишет УНН.
Подробности
Во время выезда Сырский получил доклады командиров и вместе с ними проанализировал последние изменения на фронте. Были выявлены ключевые проблемные места и согласованы конкретные шаги для их устранения – от улучшения координации действий подразделений до восстановления боеспособности частей.
Основные усилия направляются на построение устойчивой, надежной обороны, повышение качества взаимодействия войск, оказание помощи командирам в организации боя, восстановление боеспособности воинских частей
Для этого Сырский дал поручение обеспечить бригады резервами, дополнительными боеприпасами, беспилотниками и специальными средствами.
Командующий подчеркнул необходимость оперативного реагирования на вызовы на самых горячих участках и координации поставок всего необходимого для удержания позиций и подготовки к дальнейшим действиям. Работа по восстановлению боеспособности подразделений продолжается.
