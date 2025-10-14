Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о продвижении штурмовых подразделений до 1,6 км и уничтожении противника на 3,4 кв. км в Покровском районе Донецкой области. В общей сложности за время Добропольской операции освобождено 182,4 кв. км, зачищено от ДРГ 224,7 кв. км.
За время Добропольской операции освобождено 182,4 кв. км, Силы обороны продвинулись еще на 1,6 км на отдельных направлениях, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во вторник в Facebook, пишет УНН.
Несмотря на неудачные попытки врага продвинуться на некоторых направлениях, нашими воинами в течение минувших суток проведен поиск и уничтожение противника на территории 3,4 кв. км Покровского района Донецкой области. Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись до 1,6 км
Он выразил благодарность "всем украинским защитникам, которые уничтожают врага, особенно хочу отметить защитников из состава 33 отдельного штурмового полка и 253 батальона".
Всего за время Добропольской операции, по состоянию на 06.00 13 октября 2025 года, освобождено 182,4 кв. км, 224,7 кв. км - зачищено от ДРГ противника
С начала Добропольской контрнаступательной операции россияне имеют уже более 12 тыс. потерь – Зеленский08.10.25, 21:30 • 6584 просмотра