Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - Сырский

За время Добропольской операции освобождено 182,4 кв. км, Силы обороны продвинулись еще на 1,6 км на отдельных направлениях, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во вторник в Facebook, пишет УНН.

Несмотря на неудачные попытки врага продвинуться на некоторых направлениях, нашими воинами в течение минувших суток проведен поиск и уничтожение противника на территории 3,4 кв. км Покровского района Донецкой области. Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись до 1,6 км - написал Сырский.

Он выразил благодарность "всем украинским защитникам, которые уничтожают врага, особенно хочу отметить защитников из состава 33 отдельного штурмового полка и 253 батальона".

Всего за время Добропольской операции, по состоянию на 06.00 13 октября 2025 года, освобождено 182,4 кв. км, 224,7 кв. км - зачищено от ДРГ противника - сообщил Сырский.

