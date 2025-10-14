Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про просування штурмових підрозділів до 1,6 км та знищення противника на 3,4 кв. км у Покровському районі Донецької області. Загалом за час Добропільської операції звільнено 182,4 кв. км, зачищено від ДРГ 224,7 кв. км.
За час Добропільської операції звільнено 182,4 кв. км, Сили оборони просунулися ще на 1,6 км на окремих напрямках, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у вівторок у Facebook, пише УНН.
Попри невдалі намагання ворога просунутися на деяких напрямках, нашими воїнами протягом минулої доби проведено пошук та знищення противника на території 3,4 кв. км Покровського району Донецької області. Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км
Він висловив вдячність "усім українським захисникам, які нищать ворога, особливо хочу відзначити захисників зі складу 33 окремого штурмового полку та 253 батальйону".
Загалом за час Добропільської операції, станом на 06.00 13 жовтня 2025 року, звільнено 182,4 кв. км, 224,7 кв. км - зачищено від ДРГ противника
