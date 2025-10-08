Від початку Добропільської контрнаступальної операції росіяни мають уже більш ніж 12 тис. втрат – Зеленський

З початку Добропільській контрнаступальній операції, яка розпочалася з 21 серпня, росіяни мають уже більш ніж 12 тис. втрат, з яких більше ніж 7200 – безповоротні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Довга доповідь була сьогодні й Головкома Олександра Сирського – майже годину з ним говорили – щодо всіх фронтових напрямків, щодо підготовки наших бригад, щодо забезпечення. Особлива увага зараз, звісно, Добропільській операції, контрнаступальній операції. Від її початку й до сьогодні росіяни мають уже більш ніж 12 тис. втрат, і це тільки там, тільки в районах Покровська, у районах Добропілля, саме за час із 21 серпня", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що з 12 тис. більше ніж 7200 – безповоротні втрати.

Нагадаємо

Понад третина зі 107 боїв на фронті з початку поточної доби сталася на двох напрямках - Покровському та Південно-Слобожанському, повідомили у зведенні на 16 годину 8 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ, вказавши, що через перехід ЗСУ на корпусну структуру і зміни оперативної обстановки змінюються назви деяких напрямків на сході.