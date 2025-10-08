Генштаб змінив назви кількох напрямків на фронті, третина боїв - на двох напрямках

$41.320.03
48.170.10
ukenru
12:14 • 11422 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 16154 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 20603 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 19695 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 19553 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18131 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21263 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19211 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17536 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 62165 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
98%
750мм
Популярнi новини
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни8 жовтня, 04:41 • 28118 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto8 жовтня, 07:12 • 38718 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 20855 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 14976 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 11455 перегляди
Публікації
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру12:14 • 11451 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 9266 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 16203 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 11597 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 20634 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Чернігівська область
Польща
Вінницька область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 20964 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 41155 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 44193 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 95643 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 90287 перегляди
Актуальне
Шахед-136
WhatsApp
Signal
Facebook
The Guardian

Генштаб змінив назви кількох напрямків на фронті, третина боїв - на двох напрямках

Київ • УНН

 • 784 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 107 бойових зіткнень на фронті з початку доби, з яких понад третина відбулася на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках. Змінено назви деяких напрямків на сході через перехід ЗСУ на корпусну структуру.

Генштаб змінив назви кількох напрямків на фронті, третина боїв - на двох напрямках

Понад третина зі 107 боїв на фронті з початку поточної доби сталася на двох напрямках - Покровському та Південно-Слобожанському, повідомили у зведенні на 16 годину 8 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ, вказавши, що через перехід ЗСУ на корпусну структуру і зміни оперативної обстановки змінюються назви деяких напрямків на сході, пише УНН.

У зв'язку з переходом Збройних Сил України на корпусну структуру, а також з урахуванням змін оперативної обстановки змінюються найменування деяких напрямків у східній операційній зоні

- наголосили у Генштабі.

Як видно з назв нових напрямків, з'явилися Слов'янський, Костянтинівський та Олександрівський напрямки. Водночас більше не вказано Сіверський, Торецький, Новопавлівський напрямки.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 107

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів, як вказано, постраждали громади населених пунктів Прогрес, Студенок, Стара Гута Сумської області; Хрінівка, Ясна Поляна, Михальчина-Слобода Чернігівської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири ворожі атаки, ще два зіткнення тривають. Авіація загарбників завдала сім ударів, скинувши при цьому двадцять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 101 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили 15 ворожих атак у районах Вовчанська, Западного, Довгенького, в бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили дві з чотирьох ворожих атак у районі Куп’янська та в бік Курилівки. Бої тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців у районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, одне боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя та Григорівки. Сили оборони зупинили всі атаки противника.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку противник сім разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Русиного Яру, Щербинівки та Полтавки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Покровськ і Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили двадцять одну атаку.

На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили вісім штурмових дій ворожих військ, ще дев’ять зіткнень досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового та у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Генштаб оновив карту бойових дій: понад половина з 200 боїв - на трьох напрямках08.10.25, 08:43 • 2524 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Покровськ
Слов'янськ
Сумська область
Чернігівська область
Збройні сили України
Гуляйполе
Україна
Краматорськ
Куп'янськ