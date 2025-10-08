Генштаб змінив назви кількох напрямків на фронті, третина боїв - на двох напрямках

Понад третина зі 107 боїв на фронті з початку поточної доби сталася на двох напрямках - Покровському та Південно-Слобожанському, повідомили у зведенні на 16 годину 8 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ, вказавши, що через перехід ЗСУ на корпусну структуру і зміни оперативної обстановки змінюються назви деяких напрямків на сході, пише УНН.

У зв'язку з переходом Збройних Сил України на корпусну структуру, а також з урахуванням змін оперативної обстановки змінюються найменування деяких напрямків у східній операційній зоні - наголосили у Генштабі.

Як видно з назв нових напрямків, з'явилися Слов'янський, Костянтинівський та Олександрівський напрямки. Водночас більше не вказано Сіверський, Торецький, Новопавлівський напрямки.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 107 - повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів, як вказано, постраждали громади населених пунктів Прогрес, Студенок, Стара Гута Сумської області; Хрінівка, Ясна Поляна, Михальчина-Слобода Чернігівської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири ворожі атаки, ще два зіткнення тривають. Авіація загарбників завдала сім ударів, скинувши при цьому двадцять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 101 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили 15 ворожих атак у районах Вовчанська, Западного, Довгенького, в бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили дві з чотирьох ворожих атак у районі Куп’янська та в бік Курилівки. Бої тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців у районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, одне боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя та Григорівки. Сили оборони зупинили всі атаки противника.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку противник сім разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Русиного Яру, Щербинівки та Полтавки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Покровськ і Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили двадцять одну атаку.

На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили вісім штурмових дій ворожих військ, ще дев’ять зіткнень досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового та у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

