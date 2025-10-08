Генштаб изменил названия нескольких направлений на фронте, треть боев - на двух направлениях

Более трети из 107 боев на фронте с начала текущих суток произошли на двух направлениях - Покровском и Южно-Слобожанском, сообщили в сводке на 16 часов 8 октября в Генеральном штабе ВСУ, указав, что из-за перехода ВСУ на корпусную структуру и изменения оперативной обстановки меняются названия некоторых направлений на востоке, пишет УНН.

В связи с переходом Вооруженных Сил Украины на корпусную структуру, а также с учетом изменений оперативной обстановки меняются наименования некоторых направлений в восточной операционной зоне - подчеркнули в Генштабе.

Как видно из названий новых направлений, появились Славянское, Константиновское и Александровское направления. В то же время больше не указаны Сиверское, Торецкое, Новопавловское направления.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 107 - сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали общины населенных пунктов Прогресс, Студенок, Старая Гута Сумской области; Хреновка, Ясная Поляна, Михальчина-Слобода Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили четыре вражеские атаки, еще два столкновения продолжаются. Авиация захватчиков нанесла семь ударов, сбросив при этом двадцать управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 101 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили 15 вражеских атак в районах Волчанска, Западного, Долгенького, в сторону Колодезного, Кутьковки, Отрадного, Двуречанского, Липцев.

На Купянском направлении Силы обороны отбили две из четырех вражеских атак в районе Купянска и в сторону Куриловки. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Дерилово, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя и Григоровки. Силы обороны остановили все атаки противника.

На Краматорском направлении с начала суток враг не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении противник семь раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Русиного Яра, Щербиновки и Полтавки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затишок, Никаноровка, Красный Лиман, Разино, Новоекономическое, Миролюбовка, Дачное, Муравка и в направлении населенных пунктов Покровск и Филиал. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили двадцать одну атаку.

На Александровском направлении украинские защитники остановили восемь штурмовых действий вражеских войск, еще девять столкновений до сих пор продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Филиал, Январское, Камышеваха, Вороне, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригоровка, Полтавка, Малиновка.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении с начала суток произошло пять боестолкновений – оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Степного и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

