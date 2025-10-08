Генштаб изменил названия нескольких направлений на фронте, треть боев - на двух направлениях

$41.320.03
48.170.10
ukenru
12:14 • 11425 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 16163 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
10:08 • 20608 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 19699 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 19557 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 18133 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21265 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19212 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17536 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 62165 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
98%
750мм
Популярные новости
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны8 октября, 04:41 • 28118 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto8 октября, 07:12 • 38718 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 20855 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto09:38 • 14976 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 11455 просмотра
публикации
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру12:14 • 11425 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 9232 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52 • 16163 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 11573 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Эксклюзив
10:08 • 20608 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Польша
Черниговская область
Германия
Тернопольская область
Реклама
УНН Lite
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 20947 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 41151 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 44189 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 95639 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 90286 просмотра
Актуальное
Шахед-136
WhatsApp
Signal
Facebook
Хранитель

Генштаб изменил названия нескольких направлений на фронте, треть боев - на двух направлениях

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 107 боевых столкновениях на фронте с начала суток, из которых более трети произошли на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях. Изменены названия некоторых направлений на востоке из-за перехода ВСУ на корпусную структуру.

Генштаб изменил названия нескольких направлений на фронте, треть боев - на двух направлениях

Более трети из 107 боев на фронте с начала текущих суток произошли на двух направлениях - Покровском и Южно-Слобожанском, сообщили в сводке на 16 часов 8 октября в Генеральном штабе ВСУ, указав, что из-за перехода ВСУ на корпусную структуру и изменения оперативной обстановки меняются названия некоторых направлений на востоке, пишет УНН.

В связи с переходом Вооруженных Сил Украины на корпусную структуру, а также с учетом изменений оперативной обстановки меняются наименования некоторых направлений в восточной операционной зоне

- подчеркнули в Генштабе.

Как видно из названий новых направлений, появились Славянское, Константиновское и Александровское направления. В то же время больше не указаны Сиверское, Торецкое, Новопавловское направления.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 107

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали общины населенных пунктов Прогресс, Студенок, Старая Гута Сумской области; Хреновка, Ясная Поляна, Михальчина-Слобода Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили четыре вражеские атаки, еще два столкновения продолжаются. Авиация захватчиков нанесла семь ударов, сбросив при этом двадцать управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 101 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили 15 вражеских атак в районах Волчанска, Западного, Долгенького, в сторону Колодезного, Кутьковки, Отрадного, Двуречанского, Липцев.

На Купянском направлении Силы обороны отбили две из четырех вражеских атак в районе Купянска и в сторону Куриловки. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Дерилово, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя и Григоровки. Силы обороны остановили все атаки противника.

На Краматорском направлении с начала суток враг не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении противник семь раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Русиного Яра, Щербиновки и Полтавки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затишок, Никаноровка, Красный Лиман, Разино, Новоекономическое, Миролюбовка, Дачное, Муравка и в направлении населенных пунктов Покровск и Филиал. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили двадцать одну атаку.

На Александровском направлении украинские защитники остановили восемь штурмовых действий вражеских войск, еще девять столкновений до сих пор продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Филиал, Январское, Камышеваха, Вороне, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригоровка, Полтавка, Малиновка.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении с начала суток произошло пять боестолкновений – оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Степного и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Генштаб обновил карту боевых действий: более половины из 200 боев - на трех направлениях08.10.25, 08:43 • 2524 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Покровск
Славянск
Сумская область
Черниговская область
Вооруженные силы Украины
Гуляйполе
Украина
Краматорск
Купянск