Генштаб обновил карту боевых действий: более половины из 200 боев - на трех направлениях

200 боев произошло за прошедшие сутки на фронте, более половины из них - на трех направлениях: Покровском, Новопавловском и Южно-Слобожанском, сообщили в утренней сводке 8 октября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный и 82 авиационных удара, применил одну ракету, сбросил 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 5012 обстрелов, в том числе 168 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6159 дронов-камикадзе.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну станцию РЭБ, одну радиолокационную станцию, три склада и еще одну другую важную цель противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак россиян. Противник нанес семь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 10 управляемых авиационных бомб и совершил 198 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 29 боестолкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Амбарного, Каменки, Бологовки, Западного, Красного Первого, Долгенького и в сторону Колодязного, Двуречанского и Кутьковки.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Купянска и в сторону Петропавловки, Новоплатоновки, Песчаного, Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Среднее, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово, Карповка, Торское.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Григоровки, Выемки и Серебрянки. Всего за прошедшие сутки произошло 11 боестолкновений.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Сухецкое, Миролюбовка, Новое Шахово, Ивановка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Орехово, Дачное, Филиал и в направлении Новопавловки и Балагана.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 32 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Запорожье, Александроград, Январское, Новоселовка, Новогеоргиевка, Сосновка, Вороне, Калиновское, Новогригоровка, Воскресенка, Алексеевка, Степное, Поддубное, Березовое, Новоивановка.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений вблизи Полтавки и Малиновки.

На Ореховском направлении произошло восемь боевых столкновений – противник пытался продвинуться вблизи Плавней, Степного и в направлении Степногорска и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

