армия рф потеряла 1010 военных и 511 единиц техники за сутки
Киев • УНН
За минувшие сутки, 7 октября, потери российской армии составили 1010 военных и 511 единиц техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.25 ориентировочно составляют 1118370 личного состава.
Подробности
Таким образом, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1118370 (+1010) человек ликвидировано
- танков ‒ 11240 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23324 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 33519 (+26)
- РСЗО ‒ 1516 (+1)
- средства ПВО ‒ 1225 (+1)
- самолетов ‒ 427 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 67965 (+401)
- крылатые ракеты ‒ 3841 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 63650 (+75)
- специальная техника ‒ 3973 (+2)
Напомним
За сутки на фронте зафиксировано 174 боевых столкновения. Российские войска совершили 46 авиационных ударов и 3730 обстрелов, задействовав 2229 дронов-камикадзе.
