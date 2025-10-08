армия рф потеряла 1010 военных и 511 единиц техники за сутки

За прошедшие сутки, 7 октября, потери российской армии составили 1010 военнослужащих и 511 единиц техники. Об этом в среду, 8 октября, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Подробности

Таким образом, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1118370 (+1010) человек ликвидировано

танков ‒ 11240 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 23324 (+5)

артиллерийских систем ‒ 33519 (+26)

РСЗО ‒ 1516 (+1)

средства ПВО ‒ 1225 (+1)

самолетов ‒ 427 (0)

вертолетов ‒ 346 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 67965 (+401)

крылатые ракеты ‒ 3841 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 63650 (+75)

специальная техника ‒ 3973 (+2)

Напомним

За сутки на фронте зафиксировано 174 боевых столкновения. Российские войска совершили 46 авиационных ударов и 3730 обстрелов, задействовав 2229 дронов-камикадзе.

