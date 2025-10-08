российские войска продвинулись вблизи шести населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях - DeepState

войска РФ смогли продвинуться возле нескольких населенных пунктов Донецкой и Запорожской областей. Об этом информирует УНН со ссылкой на мониторинговый проект DeepState в Telegram.

Подробности

В среду, 8 октября в 01:15 аналитики проекта обновили карту боевых действий. По их данным россияне продвинулись возле шести населенных пунктов Запорожской и Донецкой областей.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новониколаевки, Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и в Полтавке", - говорится в сообщении.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам развития беспилотных систем в Вооруженных Силах. Он сообщил, что в сентябре украинские беспилотники поразили 66,5 тысячи вражеских целей, ликвидировав 18 159 оккупантов.

