российские войска продвинулись вблизи шести населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях - DeepState

$41.340.11
48.270.11
ukenru
7 октября, 15:10 • 22492 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 26483 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 23303 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 26984 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 26394 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 51782 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 46080 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 73257 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 60678 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 57479 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.5м/с
89%
752мм
Популярные новости
Путин в 73 года мечтает о бессмертии и расширяет государственные программы долголетия - Le Monde7 октября, 13:33 • 6894 просмотра
Грохот в ленинградской области рф: под откос пустили поезд с военным грузомPhoto7 октября, 13:44 • 8854 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 7 октября, 13:53 • 24152 просмотра
На Житомирщине во время семейной ссоры мужчина зарезал жену, 9-летнюю дочь, собаку и двух котовPhoto7 октября, 15:00 • 5282 просмотра
Украина начала использовать крылатые ракеты "Фламинго", стоимость которых составляет около 500 тысяч долларов - СМИ18:03 • 9764 просмотра
публикации
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство7 октября, 15:10 • 22489 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 7 октября, 13:53 • 24159 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 51781 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 63480 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 72774 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Роберт Калиняк
Конор Макгрегор
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Полтавская область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 26065 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 30584 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 82898 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 78141 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 152942 просмотра
Актуальное
Хранитель
Нью-Йорк Таймс
Forbes
Ланцет (барражирующий боеприпас)
The Economist

российские войска продвинулись вблизи шести населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях - DeepState

Киев • УНН

 • 36 просмотра

По данным мониторингового проекта DeepState, российские войска продвинулись возле Новониколаевки, Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и Полтавки. Карта боевых действий обновлена 8 октября в 01:15.

российские войска продвинулись вблизи шести населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях - DeepState

войска РФ смогли продвинуться возле нескольких населенных пунктов Донецкой и Запорожской областей. Об этом информирует УНН со ссылкой на мониторинговый проект DeepState в Telegram.

Подробности

В среду, 8 октября в 01:15 аналитики проекта обновили карту боевых действий. По их данным россияне продвинулись возле шести населенных пунктов Запорожской и Донецкой областей. 

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новониколаевки, Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и в Полтавке", - говорится в сообщении.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам развития беспилотных систем в Вооруженных Силах. Он сообщил, что в сентябре украинские беспилотники поразили 66,5 тысячи вражеских целей, ликвидировав 18 159 оккупантов. 

российские войска оккупировали населенный пункт в Днепропетровской области - DeepState06.10.25, 23:51 • 3970 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Донецкая область
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский