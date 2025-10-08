російські війська просунулися поблизу шести населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі - DeepState

війська рф змогли просунутися біля кількох населених пунктів Донецької та Запорізької областей. Про це інформує УНН з посиланням на моніторинговий проєкт DeepState у Telegram.

Деталі

У середу, 8 жовтня о 01:15 аналітики проєкту оновили мапу бойових дій. За їхніми даними росіяни просунулися біля шести населених пунктів Запорізької та Донецької областей.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки, Новоіванівки, Охотничого, Малинівки, Вишневого та у Полтавці", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з питань розвитку безпілотних систем у Збройних Силах. Він повідомив, що у вересні українські безпілотники уразили 66,5 тисячі ворожих цілей, ліквідувавши 18 159 окупантів.

