російські війська окупували населений пункт на Дніпропетровщині - DeepState
Київ • УНН
Моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що російська армія окупувала село Маліївка на Дніпропетровщині. Також ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Вороного, Охотничого та Білої Гори.
Деталі
У понеділок, 6 жовтня о 23:18 аналітики DeepState повідомили, що російська армія захопила село Маліївка Дніпропетровської області.
Ворог окупував Маліївку, а також просунувся поблизу Новоіванівки, Вороного, Охотничого та Білої Гори
Нагадаємо
Аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що Сили оборони мають територіальні успіхи на Дніпропетровщині. Тим часом ворог досяг певного просування в районі Соснівки.
