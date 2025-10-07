$41.230.05
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 14628 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 32574 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 31310 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 34587 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 64914 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 30674 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 37644 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 65049 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 76793 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 92101 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
російські війська окупували населений пункт на Дніпропетровщині - DeepState

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що російська армія окупувала село Маліївка на Дніпропетровщині. Також ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Вороного, Охотничого та Білої Гори.

російські війська окупували населений пункт на Дніпропетровщині - DeepState

російські війська окупували населений пункт на Дніпропетровщині та мають просування біля 4 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це інформує моніторинговий проєкт DeepState, передає УНН.

Деталі

У понеділок, 6 жовтня о 23:18 аналітики DeepState повідомили, що російська армія захопила село Маліївка Дніпропетровської області.

Ворог окупував Маліївку, а також просунувся поблизу Новоіванівки, Вороного, Охотничого та Білої Гори

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що Сили оборони мають територіальні успіхи на Дніпропетровщині. Тим часом ворог досяг певного просування в районі Соснівки.  

Сили оборони проводять контрзаходи на Дніпропетровщині, просувань окупантів не було05.10.25, 11:41 • 4260 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Державний кордон України
Донецька область
Дніпропетровська область
Запорізька область