російські війська окупували населений пункт на Дніпропетровщині - DeepState

російські війська окупували населений пункт на Дніпропетровщині та мають просування біля 4 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це інформує моніторинговий проєкт DeepState, передає УНН.

Деталі

У понеділок, 6 жовтня о 23:18 аналітики DeepState повідомили, що російська армія захопила село Маліївка Дніпропетровської області.

Ворог окупував Маліївку, а також просунувся поблизу Новоіванівки, Вороного, Охотничого та Білої Гори - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що Сили оборони мають територіальні успіхи на Дніпропетровщині. Тим часом ворог досяг певного просування в районі Соснівки.

Сили оборони проводять контрзаходи на Дніпропетровщині, просувань окупантів не було