российские войска оккупировали населенный пункт в Днепропетровской области - DeepState
Киев • УНН
Мониторинговый проект DeepState сообщил, что российская армия оккупировала село Малеевка в Днепропетровской области. Также враг продвинулся вблизи Новоивановки, Вороного, Охотничьего и Белой Горы.
Подробности
В понедельник, 6 октября в 23:18 аналитики DeepState сообщили, что российская армия захватила село Малиевка Днепропетровской области.
Враг оккупировал Малиевку, а также продвинулся вблизи Новоивановки, Вороного, Охотничьего и Белой Горы
Напомним
Аналитический проект DeepState сообщал, что Силы обороны имеют территориальные успехи на Днепропетровщине. Тем временем враг достиг определенного продвижения в районе Сосновки.
