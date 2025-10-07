российские войска оккупировали населенный пункт в Днепропетровской области - DeepState

российские войска оккупировали населенный пункт в Днепропетровской области и имеют продвижение возле 4 населенных пунктов в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом информирует мониторинговый проект DeepState, передает УНН.

Подробности

В понедельник, 6 октября в 23:18 аналитики DeepState сообщили, что российская армия захватила село Малиевка Днепропетровской области.

Враг оккупировал Малиевку, а также продвинулся вблизи Новоивановки, Вороного, Охотничьего и Белой Горы - говорится в сообщении.

Напомним

Аналитический проект DeepState сообщал, что Силы обороны имеют территориальные успехи на Днепропетровщине. Тем временем враг достиг определенного продвижения в районе Сосновки.

