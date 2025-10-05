Силы обороны проводят контрмеры на Днепропетровщине, продвижений оккупантов не было
В Днепропетровской области украинские военные проводят контрмеры. За минувшие сутки продвижений российских оккупантов не было зафиксировано. Об этом сообщил офицер управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Контрмеры принимаются (в Днепропетровской области - ред.). За минувшие сутки продвижений не было зафиксировано. Но было совершено два авиаудара ФАБами 250-ми в районе Синельниковского района
Дополнение
Аналитический проект DeepState сообщал, что Силы обороны имеют территориальные успехи на Днепропетровщине. Тем временем враг достиг определенного продвижения в районе Сосновки.
российские оккупанты распространили видео о якобы захвате населенного пункта Вербовое Покровской поселковой общины Синельниковского района Днепропетровской области. 110 отдельная механизированная бригада сообщила, что эта информация не соответствует действительности.