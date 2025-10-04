Сили оборони звільнили кілька населених пунктів у Дніпропетровській області - DeepState
Київ • УНН
Аналітики DeepState оновили карту бойових дій. Сили оборони України провели зачистку населених пунктів Соснівка, Новоселівка, Січневе та Хороше у Дніпропетровській області, але противник просунувся неподалік Соснівки.
Сили оборони мають територіальні успіхи на Дніпропетровщині. Тим часом ворог досяг певного просування в районі Соснівки. Про це інформує аналітичний проєкт DeepState, передає УНН.
Деталі
Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій. Згідно з їхніми даними, Сили оборони України провели зачистку населених пунктів Соснівка, Новоселівка, Січневе та Хороше у Дніпропетровській області.
Водночас наголошується, що противник зміг просунутися у районі Соснівки.
"Мапа оновлена. Сили оборони України зачистили Соснівку, Новоселівку, Січневе та Хороше. Ворог просунувся неподалік Соснівки", - йдеться у дописі DeepState.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про стабілізацію ситуації в Ямполі на Донеччині. Підрозділи ССО, Сухопутних військ та Нацгвардії проводять пошукові дії для знищення залишків диверсійних груп ворога.
