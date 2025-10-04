Сили оборони стабілізували ситуацію в районі Ямполя на Лиманському напрямку - Сирський

$41.280.00
48.500.00
uk
4 жовтня, 08:29 • 18479 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 45985 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 58810 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 73288 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 89290 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 75530 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 40980 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 52097 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 34711 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21953 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Cadillac б'є рекорди: 40% продажів у США за квартал - електромобілі4 жовтня, 08:50 • 12736 перегляди
Російські удари знеструмили Шостку та частину Шосткинського району - обленерго4 жовтня, 10:38 • 10519 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 17647 перегляди
Атака рф на залізничний вокзал у Шостці: в одному з вагонів виявлено тіло чоловіка14:13 • 11572 перегляди
Партія Бабіша перемагає на парламентських виборах у Чехії17:24 • 7118 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 45989 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 46008 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 57706 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 89294 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 75533 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Вадим Філашкін
Олександр Сирський
Шостка
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Чехія
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 18029 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 26786 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 58812 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 39704 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 42272 перегляди
The New York Times
Bild
Tesla Cybertruck
Свіфт
Шахед-136

Сили оборони стабілізували ситуацію в районі Ямполя на Лиманському напрямку - Сирський

Київ • УНН

 • 1600 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про стабілізацію ситуації в Ямполі на Донеччині. Підрозділи ССО, Сухопутних військ та Нацгвардії проводять пошукові дії для знищення залишків диверсійних груп ворога.

Сили оборони стабілізували ситуацію в районі Ямполя на Лиманському напрямку - Сирський

Ситуація в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області стабілізована, триває виявлення та знищення залишків сил російських окупантів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, пише УНН.

Підрозділи Сил спеціальних операцій, частин Сухопутних військ ЗСУ та Національної гвардії України проводять у селищі ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків диверсійних груп противника

- йдеться у повідомленні.

На Добропільскому напрямку військові підвищують ефективність ураження місць накопичення російської армії та знищують логістику ворога. За добу загальні втрати окупантів на цій ділянці фронту становлять 47 осіб, з яких 32 – вбитими.

Загалом від початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля ворог втратив близько 3520 осіб, з яких було вбито 1988 солдатів. Також уражено або знищено 991 одиницю ворожого озброєння та військової техніки.

"Разом із командирами на місцях проаналізував деталі оперативної ситуації та пропозиції щодо підвищення ефективності бойової роботи наших з’єднань, частин, підрозділів", – підсумував Сирський.

Третя атака за рік: російські повстанці допомогли українським бійцям уразити один з найбільших НПЗ у рф04.10.25, 18:35 • 2098 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Донецька область
Національна гвардія України
Збройні сили України
Олександр Сирський