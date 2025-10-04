Силы обороны стабилизировали ситуацию в районе Ямполя на Лиманском направлении - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о стабилизации ситуации в Ямполе Донецкой области. Подразделения ССО, Сухопутных войск и Нацгвардии проводят поисковые действия для уничтожения остатков диверсионных групп врага.
Ситуация в районе населенного пункта Ямполь Донецкой области стабилизирована, продолжается выявление и уничтожение остатков сил российских оккупантов. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, пишет УНН.
Подразделения Сил специальных операций, частей Сухопутных войск ВСУ и Национальной гвардии Украины проводят в поселке ударно-поисковые действия для выявления и уничтожения остатков диверсионных групп противника
На Добропольском направлении военные повышают эффективность поражения мест скопления российской армии и уничтожают логистику врага. За сутки общие потери оккупантов на этом участке фронта составляют 47 человек, из которых 32 – убитыми.
Всего с начала контрнаступательной операции на направлении Доброполья враг потерял около 3520 человек, из которых было убито 1988 солдат. Также поражена или уничтожена 991 единица вражеского вооружения и военной техники.
"Вместе с командирами на местах проанализировал детали оперативной ситуации и предложения по повышению эффективности боевой работы наших соединений, частей, подразделений", – подытожил Сырский.
