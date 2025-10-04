Третья атака за год: российские повстанцы помогли украинским бойцам поразить один из крупнейших НПЗ в РФ

Поразить в ночь на 4 октября нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области украинским бойцам удалось с помощью российских повстанцев. Об этом сообщили Силы специальных операций, пишет УНН.

Подробности

В ночь на 4 октября нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области атаковали Силы специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением "Черная искра".

Успешным специальным действиям предшествовала четкая координация и планирование между ССО Украины и представителями "Черная искра" - говорится в сообщении.

Военные рассказали, что во время атаки поразили установки по производству линейных алкилбензолов и линейных алкилароматических сульфоналов и установку по удалению воды, соли и первичной обработке нефти.

ССО отмечают, что предприятие горит уже в третий раз в 2025 году.

Напомним

Генштаб ВСУ подтвердил поражение ряда важных объектов агрессора, включая НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" и малый ракетный корабль "Буян-М". Также поражен радиолокационный комплекс "Гармонь", транспортно-заряжающая машина "Искандер" и командный пункт 8-й армии противника.