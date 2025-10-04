Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля "Буян-М" і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об'єктів агресора, включаючи НПЗ "Кіришінефтеоргсинтез" та малий ракетний корабель "Буян-М". Також уражено радіолокаційний комплекс "Гармонь", транспортно-заряджаючу машину "Іскандер" та командний пункт 8-ї армії.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об'єктів та цілей агресора - НПЗ "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області рф, малого ракетного корабля "Буян-М" у російській Карелії, радіолокаційного комплексу "Гармонь" та транспортно-заряджаючої машини зі складу ОТРК "Іскандер" у Курській області рф, а також командного пункту 8-ї армії збройних сил противника на тимчасово окупованій території Донеччини, пише УНН.
У ніч на 4 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез" (м. Кіриші, Ленінградська область, рф). На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються
Як вказано, Кіришський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території країни-агресора. Його річна потужність - 18,4 млн тонн переробки нафти в рік.
Також в районі Онезького озера (Республіка Карелія рф) пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М". Ступінь збитків з’ясовується. Окрім того, Сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс "Гармонь" та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК "Іскандер"
Разом з тим, як повідомили у Генштабі, "завдано удару по командному пункту 8 армії збройних сил противника, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини". "Ціль уражено. Результати уточнюються", - ідеться у повідомленні.
"Сили оборони України продовжують системну кампанію зі знищення військових об’єктів рф та послаблення її військово-економічного потенціалу, зокрема в частині логістики, забезпечення пально-мастильними матеріалами, боєприпасами та озброєнням. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
