$41.280.00
48.500.00
ukenru
08:29 • 1146 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля "Буян-М" и техники, а также командного пункта 8-й армии РФ
08:00 • 4412 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 35019 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 55165 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 64785 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 61961 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 37032 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 51218 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 34102 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 21255 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
45%
750мм
Популярные новости
Чернигов подвергся новой атаке: в городе вспыхнули пожары4 октября, 00:38 • 15167 просмотра
Военные ВСУ показали эффектное уничтожение российской пушки, САУ и миномета на Краматорском направленииVideo4 октября, 01:40 • 7170 просмотра
Названы пять трав и специй, улучшающих пищеварение4 октября, 02:14 • 7828 просмотра
Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на субботуPhoto03:59 • 8808 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской областиVideo04:16 • 20157 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto08:00 • 4428 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 34360 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 45073 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 64787 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 61962 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Роксолана Пыртко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Сектор Газа
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 20540 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 35005 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 34435 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 37280 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 80057 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Хранитель
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury
Детонатор

Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля "Буян-М" и техники, а также командного пункта 8-й армии РФ

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение ряда важных объектов агрессора, включая НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" и малый ракетный корабль "Буян-М". Также поражены радиолокационный комплекс "Гармонь", транспортно-заряжающая машина "Искандер" и командный пункт 8-й армии.

Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля "Буян-М" и техники, а также командного пункта 8-й армии РФ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда важных объектов и целей агрессора - НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области РФ, малого ракетного корабля "Буян-М" в российской Карелии, радиолокационного комплекса "Гармонь" и транспортно-заряжающей машины из состава ОТРК "Искандер" в Курской области РФ, а также командного пункта 8-й армии вооруженных сил противника на временно оккупированной территории Донецкой области, пишет УНН.

В ночь на 4 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез" (г. Кириши, Ленинградская область, РФ). На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются

- сообщили в Генштабе.

Как указано, Киришский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Его годовая мощность - 18,4 млн тонн переработки нефти в год.

Также в районе Онежского озера (Республика Карелия РФ) поврежден малый ракетный корабль "Буян-М". Степень ущерба выясняется. Кроме того, Силы обороны поразили в Курской области радиолокационный комплекс "Гармонь" и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК "Искандер"

- отметили в Генштабе.

Вместе с тем, как сообщили в Генштабе, "нанесен удар по командному пункту 8 армии вооруженных сил противника, дислоцирующемуся на временно оккупированной территории Донецкой области". "Цель поражена. Результаты уточняются", - говорится в сообщении.

"Силы обороны Украины продолжают системную кампанию по уничтожению военных объектов РФ и ослаблению ее военно-экономического потенциала, в частности в части логистики, обеспечения горюче-смазочными материалами, боеприпасами и вооружением. Продолжение следует… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

россияне атаковали энергетическую и газовую инфраструктуру, в рф же поражен НПЗ из топ-5 - ЦПД СНБО04.10.25, 10:17 • 1444 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Курская область
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
9К720 Искандер