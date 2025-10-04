Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля "Буян-М" и техники, а также командного пункта 8-й армии РФ
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение ряда важных объектов агрессора, включая НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" и малый ракетный корабль "Буян-М". Также поражены радиолокационный комплекс "Гармонь", транспортно-заряжающая машина "Искандер" и командный пункт 8-й армии.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда важных объектов и целей агрессора - НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области РФ, малого ракетного корабля "Буян-М" в российской Карелии, радиолокационного комплекса "Гармонь" и транспортно-заряжающей машины из состава ОТРК "Искандер" в Курской области РФ, а также командного пункта 8-й армии вооруженных сил противника на временно оккупированной территории Донецкой области, пишет УНН.
В ночь на 4 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез" (г. Кириши, Ленинградская область, РФ). На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются
Как указано, Киришский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Его годовая мощность - 18,4 млн тонн переработки нефти в год.
Также в районе Онежского озера (Республика Карелия РФ) поврежден малый ракетный корабль "Буян-М". Степень ущерба выясняется. Кроме того, Силы обороны поразили в Курской области радиолокационный комплекс "Гармонь" и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК "Искандер"
Вместе с тем, как сообщили в Генштабе, "нанесен удар по командному пункту 8 армии вооруженных сил противника, дислоцирующемуся на временно оккупированной территории Донецкой области". "Цель поражена. Результаты уточняются", - говорится в сообщении.
"Силы обороны Украины продолжают системную кампанию по уничтожению военных объектов РФ и ослаблению ее военно-экономического потенциала, в частности в части логистики, обеспечения горюче-смазочными материалами, боеприпасами и вооружением. Продолжение следует… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
