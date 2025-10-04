россияне атаковали энергетическую и газовую инфраструктуру, в рф же поражен НПЗ из топ-5 - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской области и газовую в других регионах. В рф же поражен НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области, который входит в ТОП-5 российских НПЗ.
Детали
"россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговщины, а также газовую в других регионах", - написал Коваленко.
"Мы же атаковали НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. Он входит в ТОП-5 российских НПЗ", - указал руководитель ЦПД СНБО.
Руководитель ЦПД СНБО подчеркнул: "путин не хочет завершать войну, которая реально носит идиотский характер, если оценивать все с точки зрения логики".