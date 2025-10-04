$41.280.00
3 октября, 16:00
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
россияне атаковали энергетическую и газовую инфраструктуру, в рф же поражен НПЗ из топ-5 - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской области и газовую в других регионах. В рф же поражен НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области, который входит в ТОП-5 российских НПЗ.

россияне атаковали энергетическую и газовую инфраструктуру, в рф же поражен НПЗ из топ-5 - ЦПД СНБО

Российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской области, а также газовую в других регионах, в россии же поражен НПЗ в Ленинградской области, входящий в топ-5 в рф, сообщил в субботу руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговщины, а также газовую в других регионах", - написал Коваленко.

"Настоящий акт геноцида": в результате атаки дронов повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения на Черниговщине04.10.25, 09:00 • 1282 просмотра

"Мы же атаковали НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. Он входит в ТОП-5 российских НПЗ", - указал руководитель ЦПД СНБО.

Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской области04.10.25, 07:16 • 18284 просмотра

Руководитель ЦПД СНБО подчеркнул: "путин не хочет завершать войну, которая реально носит идиотский характер, если оценивать все с точки зрения логики".

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Электроэнергия
Владимир Путин
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Черниговская область