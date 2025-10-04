Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской области
Киев • УНН
В ночь на 4 октября беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии – "Киришинефтеоргсинтез" в городе Кириши (Ленинградская область). Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Подробности
В частности, местные жители сообщают о попадании в производственные установки предприятия и вспышках пламени на территории завода.
В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил факт атаки на Кириши.
Есть вспышка в промзоне. Пожарные службы начали тушить
Позже он сообщил, что "горение в промзоне ликвидировано", "экологическая ситуация в норме".
Справка
Киришский НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в РФ. Этот объект производит около 80 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины, дизель, авиационное топливо и т.д., и задействован для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.
Напомним
В середине сентября в России пострадал завод "Киришинефтеоргсинтез", расположенный в Ленинградской области. На НПЗ были зафиксированы взрывы и пожар.
