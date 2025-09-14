Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Генштаб України підтвердив ураження заводу "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області в ніч на 14 вересня 2025 року. Цей НПЗ є одним з найбільших у РФ, виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів та забезпечує потреби збройних сил РФ.
Деталі
Передає УНН із посиланням на Генштаб Збройних Сил України
У ніч на 14 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області
Вкзується, що на роасійському НПЗ було зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження поки уточнюються.
Довідка
Кірішський НПЗ — один з найбільших нафтопереробних заводів в рф. Цей об’єкт виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів, зокрема автомобільні бензини, дизель, авіаційне пальне тощо, й задіяний для забезпечення потреб збройних сил рф.
