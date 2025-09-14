$41.310.00
09:08
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 31496 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 68252 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 69419 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 57920 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 68611 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 38930 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 67439 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 64250 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 38903 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу

Київ • УНН

 116 перегляди

Генштаб України підтвердив ураження заводу "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області в ніч на 14 вересня 2025 року. Цей НПЗ є одним з найбільших у РФ, виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів та забезпечує потреби збройних сил РФ.

Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу

В росії зазнав ураження завод "Киришинефтеоргсинтез", що розташований у Ленінградській області - підприємство входить до числа ключових у рф та забезпечує велику частину потреб в паливі.

Деталі

Передає УНН із посиланням на Генштаб Збройних Сил України

У ніч на 14 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області

- повіжомив Генштаб.

Вкзується, що на роасійському НПЗ було зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження поки уточнюються.

Довідка

Кірішський НПЗ — один з найбільших нафтопереробних заводів в рф. Цей об’єкт виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів, зокрема автомобільні бензини, дизель, авіаційне пальне тощо, й задіяний для забезпечення потреб збройних сил рф.  

Нагадаємо

російські загарбники не припиняють завдавати ударів по позиціях українських військових та цивільному населенню.

Партизанський рух "АТЕШ" підпалив релейну шафу в Карачаєво-Черкеській Республіці, що порушило постачання боєкомплекту для окупаційних військ. 

Ігор Тележніков

