На півдні України росіяни не припиняють завдавати ударів по цивільному населенню: є загиблий і постраждалі
Київ • УНН
На Півдні України росіяни продовжують обстріли, що призвело до загибелі однієї цивільної особи та поранень 14 людей у Херсонській та Дніпропетровській областях. Пошкоджено десятки житлових будинків, підприємства та інфраструктурні об'єкти.
російські загарбники не припиняються завдавати ударів по позиціях українських військових та цивільному населенню.
Внаслідок цього є загиблі і постраждалі, пише УНН з посиланням на Сили оборони Півдня України.
Деталі
На Півдні України ворог продовжує активно застосовувати артилерію, завдає удари дронами різних типів та авіаційними засобами. Ситуація залишається складною і напруженою. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався штурмувати позиції наших оборонців біля Антонівського залізничного мосту
Також повідомляється, що на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках російські загарбники наступальних дій не проводили.
В операційній зоні угрупування військ "Південь" протягом минулої доби окупанти завдали 4 авіаційні удари, застосувавши 10 коригованих авіаційних бомб та 48 некерованих авіаційних ракет. Впродовж минулої доби окупанти нанесли 679 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили понад 150 скидів з БпЛА з використанням 173 боєприпасів
росіяни продовжують артилерійські обстріли по позиціях українських воїнів. Минулої доби зафіксовано понад 200 обстрілів позицій Сил оборони з використанням понад 850 боєприпасів. Через російську агресію та ворожі терористичні дії продовжує страждати цивільне населення прилеглих до лінії бойового зіткнення. Зокрема агресор здійснив 29 обстрілів по 17 населених пунктах.
На Херсонщині через російську агресію 1 цивільна особа загинула, 8 цивільних дістали поранення. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, близько 40 приватних будинків, господарські споруди та приватні автомобілі
Також повідомляється, що на Нікопольщині в Дніпропетровській області внаслідок ворожих ударів шестеро людей поранено, серед них – 13-річний хлопчик. Було пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, приватні будинки, підприємства, спорткомплекс та спортшкола, ліцей, магазини, аптека, перукарня,лінії електропередач.
Командування також повідомило, що по Миколаївщині росіяни завдав артилерійського удару та атакував дронами різного типу. Внаслідок артилерійського обстрілу Куцурубської громади пошкоджено приватний будинок. У Галицинівські громаді внаслідок атаки FPV-дрону також пошкоджено приватний будинок.
У Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені квартири в багатоповерхівках, приватні будинки та господарські споруди
Доповнення
Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко разом із керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та радниками з питань безпеки Німеччини, Британії, Франції та Італії вшанували памʼять киян, яких вбила російська ракета в будинку в Дарницькому районі столиці.
Унаслідок обстрілу міста Костянтинівка Донецької області загинули щонайменше троє цивільних, шестеро зазнали поранень.