"Мають наочно бачити": керівник КМВА з радниками безпеки країн ЄС вшанували пам'ять жертв російського удару по Дарниці

Ексклюзив
14:03 • 16602 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 33667 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 42614 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 40378 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 53140 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 34613 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 56089 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 57173 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 37297 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 36464 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Трамп назвав умову, за якою готовий ввести серйозні санкції проти рф13 вересня, 11:29 • 12945 перегляди
Китай попередив Велику Британію та США через прохід кораблів Тайванською протокою13 вересня, 12:17 • 15554 перегляди
Дрон атакував Новоуфімський нафтопереробний завод у рфPhotoVideo13 вересня, 13:04 • 15608 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo14:46 • 8776 перегляди
У рф пролунав вибух на залізничних коліях: є жертви, низка поїздів затримується17:46 • 19273 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 42618 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 33173 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 34666 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 56093 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 32934 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Кіт Келлог
Ілон Маск
Україна
Польща
Державний кордон України
Київська область
Сполучені Штати Америки
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo14:46 • 8834 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 57176 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 46227 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 94039 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 54531 перегляди
Іскандер (ОТРК)
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
E-6 Mercury

"Мають наочно бачити": керівник КМВА з радниками безпеки країн ЄС вшанували пам'ять жертв російського удару по Дарниці

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Голова Київської МВА Тимур Ткаченко та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак з радниками з безпеки Німеччини, Британії, Франції та Італії вшанували пам'ять 22 загиблих, включаючи 4 дітей, від російської ракети в Дарницькому районі Києва. Ткаченко наголосив, що західні партнери повинні бачити, яким терористам протистоїть Україна.

"Мають наочно бачити": керівник КМВА з радниками безпеки країн ЄС вшанували пам'ять жертв російського удару по Дарниці

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко разом із керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та радниками з питань безпеки Німеччини, Британії, Франції та Італії вшанували памʼять киян, яких вбила російська ракета в будинку в Дарницькому районі столиці. Про це Ткаченко розповів у Telegram і оприлюднив відповідні фото, повідомляє УНН.

Деталі

Він нагадав, що на цьому місці загинуло 22 людей, серед яких - 4 дітей.

І західні партнери мають наочно бачити, яким терористам протистоїть наша держава. росія - це абсолютне зло, яке несе тільки біль, смерті та розруху

- написав керівник Київської МВА.

Він наголосив, що навіть в умовах постійних російських варварських обстрілів керівництво держави завжди приділяє увагу питанню підтримки киян, які лишаються без житла - "велика вдячність Президенту, що завжди тримає такі питання на особистому контролі".

Нагадаємо

Напередодні Президент Зеленський зустрівся з радниками лідерів Британії, Німеччини, Франції та Італії. Обговорювалися гарантії безпеки, досвід України для НАТО та спільне перехоплення російських цілей.

рф намагається розширити війну, від ухвалених рішень залежить майбутній хід історії – Єрмак10.09.25, 09:57 • 3293 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Дарницький район
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Київ