"Мають наочно бачити": керівник КМВА з радниками безпеки країн ЄС вшанували пам'ять жертв російського удару по Дарниці
Київ • УНН
Голова Київської МВА Тимур Ткаченко та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак з радниками з безпеки Німеччини, Британії, Франції та Італії вшанували пам'ять 22 загиблих, включаючи 4 дітей, від російської ракети в Дарницькому районі Києва. Ткаченко наголосив, що західні партнери повинні бачити, яким терористам протистоїть Україна.
Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко разом із керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та радниками з питань безпеки Німеччини, Британії, Франції та Італії вшанували памʼять киян, яких вбила російська ракета в будинку в Дарницькому районі столиці. Про це Ткаченко розповів у Telegram і оприлюднив відповідні фото, повідомляє УНН.
Деталі
Він нагадав, що на цьому місці загинуло 22 людей, серед яких - 4 дітей.
І західні партнери мають наочно бачити, яким терористам протистоїть наша держава. росія - це абсолютне зло, яке несе тільки біль, смерті та розруху
Він наголосив, що навіть в умовах постійних російських варварських обстрілів керівництво держави завжди приділяє увагу питанню підтримки киян, які лишаються без житла - "велика вдячність Президенту, що завжди тримає такі питання на особистому контролі".
Нагадаємо
Напередодні Президент Зеленський зустрівся з радниками лідерів Британії, Німеччини, Франції та Італії. Обговорювалися гарантії безпеки, досвід України для НАТО та спільне перехоплення російських цілей.
