Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді
Київ • УНН
Бразильська супермодель Жизель Бюндхен вийшла заміж за Хоакіма Валенте на невеликій церемонії у своєму будинку в Серфсайді, Флорида. Пара отримала свідоцтво про шлюб 1 грудня та одружилася 3 грудня.
Бразильська супермодель Жизель Бюндхен вийшла заміж за Хоакіма Валенте, повідомляє TMZ, пише УНН.
Деталі
"Жизель Бюндхен та Хоакім Валенте стали чоловіком та дружиною. TMZ підтвердив, що вони одружилися", - ідеться у повідомленні.
Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що Жизель і Хоакім одружилися на початку цього місяця на невеликій церемонії у своєму будинку в Серфсайді у Флориді в США.
Видання стверджує, що отримало їхнє свідоцтво про шлюб, і воно показує, що пара отримала свідоцтво 1 грудня та одружилася 3 грудня.
Хоча Жизель і Хоакім не афішували весілля в соціальних мережах і не влаштовували грандіозного торжества заздалегідь, джерела повідомили, що це не було "секретним" весіллям. Джерела кажуть, що близькі родичі та друзі знали про їхні весільні плани.
Жизель і Хоакім мають спільну дитину, хлопчика, про його народження стало відомо у лютому.
Це другий шлюб для Жизель, раніше вона була одружена з легендою НФЛ Томом Брейді.
Жизель і Хоакім, інструктор з джиу-джитсу, вперше були помічені разом у листопаді 2022 року, коли він приєднався до моделі та її дітей у поїздці до Коста-Ріки, усього за кілька тижнів після того, як було завершено її розлучення.
Том та їхні діти, Бенджамін і Вівіан, були попереджені про вагітність, але незрозуміло, чи знав Том заздалегідь, що його колишня дружина виходить заміж за Хоакіма.
Селена Гомес та Бенні Бланко одружилися в Санта-Барбарі: хто з зірок був на весіллі28.09.25, 02:41 • 17306 переглядiв