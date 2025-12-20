Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді

$42.340.00
49.590.00
ukenru
17:28 • 3680 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
17:18 • 7568 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
17:00 • 10276 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 7886 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
14:15 • 12324 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 21561 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 25245 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 24629 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 23962 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 19588 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
95%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сирський провів зустріч з британською делегацією на чолі з Річардом Найтоном: обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУPhoto20 грудня, 10:06 • 6462 перегляди
WSJ назвало п'ять потенційних перешкод для миру між росією та Україною13:37 • 18477 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 21793 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32 • 10161 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 12643 перегляди
Публікації
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати18:00 • 2468 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити17:00 • 10274 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 81877 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 57479 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 65501 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Луїш Монтенегру
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Одеса
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді18:35 • 42 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 12746 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32 • 10255 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 21955 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 28528 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Су-27
FIFA (серія відеоігор)

Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Бразильська супермодель Жизель Бюндхен вийшла заміж за Хоакіма Валенте на невеликій церемонії у своєму будинку в Серфсайді, Флорида. Пара отримала свідоцтво про шлюб 1 грудня та одружилася 3 грудня.

Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді
instagram.com/gisele

Бразильська супермодель Жизель Бюндхен вийшла заміж за Хоакіма Валенте, повідомляє TMZ, пише УНН

Деталі

"Жизель Бюндхен та Хоакім Валенте стали чоловіком та дружиною. TMZ підтвердив, що вони одружилися", - ідеться у повідомленні.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що Жизель і Хоакім одружилися на початку цього місяця на невеликій церемонії у своєму будинку в Серфсайді у Флориді в США.

Видання стверджує, що отримало їхнє свідоцтво про шлюб, і воно показує, що пара отримала свідоцтво 1 грудня та одружилася 3 грудня.

Хоча Жизель і Хоакім не афішували весілля в соціальних мережах і не влаштовували грандіозного торжества заздалегідь, джерела повідомили, що це не було "секретним" весіллям. Джерела кажуть, що близькі родичі та друзі знали про їхні весільні плани.

Жизель і Хоакім мають спільну дитину, хлопчика, про його народження стало відомо у лютому.

Це другий шлюб для Жизель, раніше вона була одружена з легендою НФЛ Томом Брейді.

Жизель і Хоакім, інструктор з джиу-джитсу, вперше були помічені разом у листопаді 2022 року, коли він приєднався до моделі та її дітей у поїздці до Коста-Ріки, усього за кілька тижнів після того, як було завершено її розлучення.

Том та їхні діти, Бенджамін і Вівіан, були попереджені про вагітність, але незрозуміло, чи знав Том заздалегідь, що його колишня дружина виходить заміж за Хоакіма.

Селена Гомес та Бенні Бланко одружилися в Санта-Барбарі: хто з зірок був на весіллі28.09.25, 02:41 • 17306 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite
Соціальна мережа
Шлюб
Сполучені Штати Америки
Флорида