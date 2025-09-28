Селена Гомес та Бенні Бланко одружилися в Санта-Барбарі: хто з зірок був на весіллі
Київ • УНН
Американська співачка Селена Гомес та продюсер Бенні Бланко зіграли весілля в готелі El Encanto у Санта-Барбарі. Серед гостей були Стів Мартін, Мартін Шорт, Періс Хілтон та Тейлор Свіфт.
Американська співачка Селена Гомес та її наречений, продюсер Бенні Бланко, зіграли весілля у Санта-Барбарі. Для гостей пара орендувала готель El Encanto. Про це пише УНН із посиланням на соцмереже співачки та видання Page Six.
Деталі
На церемонії присутні актори Стів Мартін та Мартін Шорт, з якими Гомес грала у серіалі "Тільки вбивства у будинку". Також серед гостей очікують Періс Хілтон із чоловіком Картером Реумом. Свою подругу мала підтримати й співачка Тейлор Свіфт.
Доповнення
Для 32-річної співачки та 36-річного музиканта це перший шлюб. До цього Гомез багато років зустрічалася з відомим американським виконавцем Джастіном Бібером.
