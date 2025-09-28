Селена Гомес та Бенні Бланко одружилися в Санта-Барбарі: хто з зірок був на весіллі

$41.490.00
48.710.00
ukenru
27 вересня, 16:24 • 13999 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 23874 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 61344 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 109690 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 46449 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 42433 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 38141 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 27008 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 56403 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 57771 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
Україна передала Трампу детальний запит на зброю в рамках угоди на $90 мільярдів27 вересня, 14:09 • 4016 перегляди
Зеленський розкрив плани рф щодо Молдови та її європейського майбутнього27 вересня, 14:53 • 3490 перегляди
"Для сліпих угорських чиновників": Сибіга оприлюднив точний маршрут вторгнення безпілотника з УгорщиниPhoto27 вересня, 15:05 • 4114 перегляди
Провоював лише три дні: українські військові взяли у полон білорусаVideo27 вересня, 16:46 • 11159 перегляди
Запорізька АЕС без світла четвертий день: росія проклала 200 км ліній для захоплення станції - Сибіга27 вересня, 17:46 • 3528 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 27704 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 109690 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 46409 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 56403 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 57771 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рафаель Гроссі
Михайло Федоров
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Польща
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 13956 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 61344 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 36980 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 42109 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 44203 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Financial Times
Grand Theft Auto (серія відеоігор)
The Times
The Guardian

Селена Гомес та Бенні Бланко одружилися в Санта-Барбарі: хто з зірок був на весіллі

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Американська співачка Селена Гомес та продюсер Бенні Бланко зіграли весілля в готелі El Encanto у Санта-Барбарі. Серед гостей були Стів Мартін, Мартін Шорт, Періс Хілтон та Тейлор Свіфт.

Селена Гомес та Бенні Бланко одружилися в Санта-Барбарі: хто з зірок був на весіллі

Американська співачка Селена Гомес та її наречений, продюсер Бенні Бланко, зіграли весілля у Санта-Барбарі. Для гостей пара орендувала готель El Encanto. Про це пише УНН із посиланням на соцмереже співачки та видання Page Six.

Деталі

На церемонії присутні актори Стів Мартін та Мартін Шорт, з якими Гомес грала у серіалі "Тільки вбивства у будинку". Також серед гостей очікують Періс Хілтон із чоловіком Картером Реумом. Свою подругу мала підтримати й співачка Тейлор Свіфт. 

Доповнення 

Для 32-річної співачки та 36-річного музиканта це перший шлюб. До цього Гомез багато років зустрічалася з відомим американським виконавцем Джастіном Бібером.

53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans26.09.25, 10:07 • 42109 переглядiв

Вероніка Марченко

Культура
Свіфт