Селена Гомес и Бенни Бланко поженились в Санта-Барбаре: кто из звезд был на свадьбе

27 сентября, 16:24 • 13997 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 23871 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 61342 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 109689 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 46448 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 42433 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 38141 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 27008 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 56402 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 57770 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Украина передала Трампу детальный запрос на оружие в рамках соглашения на $90 миллиардов27 сентября, 14:09 • 4016 просмотра
Зеленский раскрыл планы рф по Молдове и ее европейскому будущему27 сентября, 14:53 • 3490 просмотра
"Для слепых венгерских чиновников": Сибига обнародовал точный маршрут вторжения беспилотника из ВенгрииPhoto27 сентября, 15:05 • 4114 просмотра
Провоевал всего три дня: украинские военные взяли в плен белорусаVideo27 сентября, 16:46 • 11159 просмотра
Запорожская АЭС без света четвертый день: россия проложила 200 км линий для захвата станции - Сибига27 сентября, 17:46 • 3528 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 27704 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко поженились в Санта-Барбаре: кто из звезд был на свадьбе

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Американская певица Селена Гомес и продюсер Бенни Бланко сыграли свадьбу в отеле El Encanto в Санта-Барбаре. Среди гостей были Стив Мартин, Мартин Шорт, Пэрис Хилтон и Тейлор Свифт.

Селена Гомес и Бенни Бланко поженились в Санта-Барбаре: кто из звезд был на свадьбе

Американская певица Селена Гомес и ее жених, продюсер Бенни Бланко, сыграли свадьбу в Санта-Барбаре. Для гостей пара арендовала отель El Encanto. Об этом пишет УНН со ссылкой на соцсети певицы и издание Page Six.

Детали

На церемонии присутствуют актеры Стив Мартин и Мартин Шорт, с которыми Гомес играла в сериале "Убийства в одном здании". Также среди гостей ожидают Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом. Свою подругу должна была поддержать и певица Тейлор Свифт. 

Дополнение 

Для 32-летней певицы и 36-летнего музыканта это первый брак. До этого Гомес много лет встречалась с известным американским исполнителем Джастином Бибером.

53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans26.09.25, 10:07 • 42109 просмотров

Вероника Марченко

Культура
