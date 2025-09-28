Селена Гомес и Бенни Бланко поженились в Санта-Барбаре: кто из звезд был на свадьбе
Киев • УНН
Американская певица Селена Гомес и продюсер Бенни Бланко сыграли свадьбу в отеле El Encanto в Санта-Барбаре. Среди гостей были Стив Мартин, Мартин Шорт, Пэрис Хилтон и Тейлор Свифт.
Американская певица Селена Гомес и ее жених, продюсер Бенни Бланко, сыграли свадьбу в Санта-Барбаре. Для гостей пара арендовала отель El Encanto. Об этом пишет УНН со ссылкой на соцсети певицы и издание Page Six.
Детали
На церемонии присутствуют актеры Стив Мартин и Мартин Шорт, с которыми Гомес играла в сериале "Убийства в одном здании". Также среди гостей ожидают Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом. Свою подругу должна была поддержать и певица Тейлор Свифт.
Дополнение
Для 32-летней певицы и 36-летнего музыканта это первый брак. До этого Гомес много лет встречалась с известным американским исполнителем Джастином Бибером.
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans26.09.25, 10:07 • 42109 просмотров