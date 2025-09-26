53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans

53-летнюю звезду фильма "Борат" сфотографировали во время ужина с 27-летней моделью OnlyFans Ханной Палмер вскоре после громкого развода с актрисой Айлой Фишер. Об этом пишет УНН со ссылкой на Page Six.

Детали

Согласно фотографиям, полученным газетой "Sun" в четверг, 53-летнюю звезду фильма "Борат" Сашу Барона Коэна и Ханну Палмер заметили вместе, когда они выходили после ужина в ресторане. Они вышли из заведения по отдельности, прежде чем вместе запрыгнуть в Cadillac Escalade.

Ханна Палмер

Палмер была одета в мини-платье с леопардовым принтом и кожаные сапоги, а Коэн был одет в непринужденную синюю футболку и шляпу.

Саша и Ханна прибыли в 20:30. Они провели внутри два часа и, казалось, были глубоко погружены в разговор – рассказал инсайдер изданию.

"Несмотря на разницу в возрасте, они прекрасно ладили и, казалось, имели о чем поговорить", – продолжил источник.

Издание сообщало, что Палмер позже отправился на вечеринку, устроенную Пэрис Хилтон, хотя неясно, присоединился ли к ней Коэн.

По данным издания The Sun, звезда фильма "Бруно" и Палмер впервые встретились в прошлом месяце на вечеринке по случаю 50-летия режиссера и актера Тайки Вайтити на Ибице, Испания.

Саша Барон Коэн

"Приглашена была только сплоченная компания. Это был большой ужин за столом, прежде чем они пошли танцевать в ночной клуб. Ханна — супервеселая девушка, такая же умная, как и красивая. Саше очень повезло, что он устроил ей свидание. Она настоящая находка", – утверждает источник.

Развод актера

В июне Коэн и Фишер в июне опубликовали совместное заявление в Instagram, в котором сообщили, что завершили свой развод, отметив, что они "гордятся" тем, чего они "достигли вместе", и сохраняют "большое уважение" друг к другу как сородители своих "замечательных детей".

У пары трое детей: 17-летняя Олив, 15-летняя Элули и 10-летний Монтгомери.

Издание Page Six узнало, что Коэн и 49-летняя актриса провели мирный развод, несмотря на сообщения, утверждавшие обратное.

Украинская актриса получила роль профессора в сериале о Гарри Поттере