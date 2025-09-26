$41.410.03
Эксклюзив
06:40 • 6150 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
05:30 • 13284 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 20897 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 33525 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 31621 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 65647 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 41885 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 61691 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 60159 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 78457 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
06:40 • 6144 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
05:30 • 13280 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынке
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных супов
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans

Киев • УНН

 • 1552 просмотра

53-летний Саша Барон Коэн был замечен на ужине с 27-летней моделью OnlyFans Ханной Палмер вскоре после развода с Айлой Фишер. Они встретились на вечеринке на Ибице, а затем их сфотографировали вместе после ужина в ресторане.

53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans

53-летнюю звезду фильма "Борат" сфотографировали во время ужина с 27-летней моделью OnlyFans Ханной Палмер вскоре после громкого развода с актрисой Айлой Фишер. Об этом пишет УНН со ссылкой на Page Six.

Детали

Согласно фотографиям, полученным газетой "Sun" в четверг, 53-летнюю звезду фильма "Борат" Сашу Барона Коэна и Ханну Палмер заметили вместе, когда они выходили после ужина в ресторане. Они вышли из заведения по отдельности, прежде чем вместе запрыгнуть в Cadillac Escalade.

Ханна Палмер
Ханна Палмер

Палмер была одета в мини-платье с леопардовым принтом и кожаные сапоги, а Коэн был одет в непринужденную синюю футболку и шляпу.

Саша и Ханна прибыли в 20:30. Они провели внутри два часа и, казалось, были глубоко погружены в разговор

– рассказал инсайдер изданию.

"Несмотря на разницу в возрасте, они прекрасно ладили и, казалось, имели о чем поговорить", – продолжил источник.

Издание сообщало, что Палмер позже отправился на вечеринку, устроенную Пэрис Хилтон, хотя неясно, присоединился ли к ней Коэн.

По данным издания The Sun, звезда фильма "Бруно" и Палмер впервые встретились в прошлом месяце на вечеринке по случаю 50-летия режиссера и актера Тайки Вайтити на Ибице, Испания.

Саша Барон Коэн
Саша Барон Коэн

"Приглашена была только сплоченная компания. Это был большой ужин за столом, прежде чем они пошли танцевать в ночной клуб. Ханна — супервеселая девушка, такая же умная, как и красивая. Саше очень повезло, что он устроил ей свидание. Она настоящая находка", – утверждает источник.

Развод актера

В июне Коэн и Фишер в июне опубликовали совместное заявление в Instagram, в котором сообщили, что завершили свой развод, отметив, что они "гордятся" тем, чего они "достигли вместе", и сохраняют "большое уважение" друг к другу как сородители своих "замечательных детей".

У пары трое детей: 17-летняя Олив, 15-летняя Элули и 10-летний Монтгомери.

Издание Page Six узнало, что Коэн и 49-летняя актриса провели мирный развод, несмотря на сообщения, утверждавшие обратное.

Украинская актриса получила роль профессора в сериале о Гарри Поттере26.09.25, 07:40 • 2756 просмотров

Алена Уткина

Новости МираУНН Lite
Ибица
Испания