Украинская актриса получила роль профессора в сериале о Гарри Поттере

$41.410.03
48.660.14
ukenru
Эксклюзив
05:30 • 3904 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 17062 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 30403 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 28825 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 62815 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 40900 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 61180 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 59882 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 77872 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 56231 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.4м/с
73%
764мм
Популярные новости
В Белом доме называли резкую "атаку" Трампа на россию "переговорной тактикой" - WP25 сентября, 20:15 • 10109 просмотра
СБУ задержала агента, которая помогала РФ готовить новое наступление на Харьковскую область25 сентября, 20:42 • 2568 просмотра
В Киеве мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку и снял это на видеоPhoto01:05 • 13995 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС02:59 • 13705 просмотра
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - СибигаPhoto03:46 • 8774 просмотра
публикации
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
05:30 • 3904 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 21349 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 27900 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит25 сентября, 10:50 • 35486 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта25 сентября, 10:24 • 62815 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Нью-Йорк
Франция
Реклама
УНН Lite
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 24284 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 32582 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 66063 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 123894 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 82047 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Сухой Су-30
ТикТок
Вашингтон Пост
Saab JAS 39 Gripen

Украинская актриса получила роль профессора в сериале о Гарри Поттере

Киев • УНН

 • 2014 просмотра

Украинская актриса и модель Светлана Карабут сыграет профессора Септиму Вектор в сериале HBO о Гарри Поттере. Она исполнит роль преподавательницы нумерологии, одного из любимых предметов Гермионы Грейнджер.

Украинская актриса получила роль профессора в сериале о Гарри Поттере

Украинская актриса и модель Светлана Карабут получила роль профессора Септимы Вектор в сериале о Гарри Поттере. Об этом информирует Wizarding World Direct, онлайн-ресурс Redanian Intelligence, передает УНН.

Подробности

Карабут сыграет Септиму Вектор - преподавательницу нумерологии, которая является одним из любимых предметов Гермионы Грейнджер. В книгах она появляется часто, но в оригинальных фильмах была лишь в нескольких эпизодах без реплик.

Светлана Карабут живет в Лондоне, работает моделью и имеет актерский опыт.

По данным IMDb, она сыграла небольшие роли в четырех фильмах, среди которых лента "007: Не время умирать" о Джеймсе Бонде.

Издание называет Светлану британско-украинской актрисой, но в ее профиле в Instagram указано, что она украинка.

Напомним

HBO объявило о новом сериале "Гарри Поттер" с семью сезонами, премьера которого запланирована на 2027 год.

Умер художник-постановщик фильмов о "Гарри Поттере" Стюарт Крейг09.09.25, 14:59 • 3019 просмотров

Вита Зеленецкая

КультураМультимедиа