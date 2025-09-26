Украинская актриса получила роль профессора в сериале о Гарри Поттере
Киев • УНН
Украинская актриса и модель Светлана Карабут сыграет профессора Септиму Вектор в сериале HBO о Гарри Поттере. Она исполнит роль преподавательницы нумерологии, одного из любимых предметов Гермионы Грейнджер.
Украинская актриса и модель Светлана Карабут получила роль профессора Септимы Вектор в сериале о Гарри Поттере. Об этом информирует Wizarding World Direct, онлайн-ресурс Redanian Intelligence, передает УНН.
Подробности
Карабут сыграет Септиму Вектор - преподавательницу нумерологии, которая является одним из любимых предметов Гермионы Грейнджер. В книгах она появляется часто, но в оригинальных фильмах была лишь в нескольких эпизодах без реплик.
Светлана Карабут живет в Лондоне, работает моделью и имеет актерский опыт.
По данным IMDb, она сыграла небольшие роли в четырех фильмах, среди которых лента "007: Не время умирать" о Джеймсе Бонде.
Издание называет Светлану британско-украинской актрисой, но в ее профиле в Instagram указано, что она украинка.
Напомним
HBO объявило о новом сериале "Гарри Поттер" с семью сезонами, премьера которого запланирована на 2027 год.
