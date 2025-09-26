Українська акторка отримала роль професорки у серіалі про Гаррі Поттера
Українська акторка та модель Світлана Карабут зіграє професорку Септіму Вектор у серіалі HBO про Гаррі Поттера. Вона виконає роль викладачки нумерології, одного з улюблених предметів Герміони Ґрейнджер.
Про це інформує Wizarding World Direct, онлайн-ресурс Redanian Intelligence, передає УНН.
Деталі
Карабут зіграє Септиму Вектор - викладачку нумерології, яка є одним з улюблених предметів Герміони Ґрейнджер. У книгах вона з’являється часто, але в оригінальних фільмах була лише в кількох епізодах без реплік.
Світлана Карабут мешкає у Лондоні, працює моделлю та має акторський досвід.
За даними IMDb, вона зіграла невеликі ролі у чотирьох фільмах, серед яких стрічка "007: Не час помирати" про Джеймса Бонда.
Видання називає Світлану британсько-українською акторкою, але в її профілі в Instagram зазначено, що вона українка.
HBO оголосило про новий серіал "Гаррі Поттер" з сімома сезонами, прем'єра якого запланована на 2027 рік.
