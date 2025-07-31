День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийде

Сьогодні, 31 липня, усі шанувальники книг та фільмів про пригоди хлопчика магічними здібностями Гаррі Поттера відзначають його День народження. Влітку цього року, HBO оголосило про початок зйомок нового серіалу про Гаррі Поттера. УНН розповідає що відомо про новий серіал від, хто візьме участь у зйомках серіалу, та коли очікувати виходу на екрани.

День народження Гаррі Поттера

Згідно з сюжетом, вигаданий хлопчик-маг народився 31 липня 1980 року. Цікаво, що саме у цей день, тільки у 1965 році, народилася і авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг.

За словами Джоан Роулінг, ідея написати книжку про хлопчика-сироту з магічними здібностями виникла у неї, коли вона на вокзалі у Манчестері очікувала на потяг до Лондона. Дорогою у вагоні вона зробила перші записи.

Основна серія книг про Гаррі Поттера складається з семи романів, основна серія фільмів - з восьми кінострічок.

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Анонс нового серіалу "Гаррі Поттер"

В грудні минулого року, стало відомо, що на студії Warner Bros Studios Leavesden у 2025 році розпочнуться зйомки нового серіалу HBO про Гаррі Поттера. Саме у цій студії проходили зйомки усім відомим восьми фільмів про Гаррі Поттера.

Виробники наголошували, що серіал буде повною адаптацією культових книг письменниці Джоан Роулінг з абсолютно новим авторським складом, зокрема прослуховування на головні ролі в серіалі пройшло 32 тис. дітей.

Всього планують зробити сім сезонів серіалу, кожен з них буде екранізацією однієї з книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера.

Продюсерів серіалу затвердили на початку 2024 року, ними стали Франческа Гардінер і Марк Майлод.

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Запланована дата виходу

Зйомки серіалу вже розпочалися у цьому році, і триватимуть до весни 2026 року, а прем’єру заплановано на 2027-й на телеканалі НВО та стримінговому сервісі HBO Max.

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Актори головних ролей та ключові персонажі

В квітні компанія HBO оголосила перших акторів, які зіграють ключові ролі у майбутньому серіалі "Гаррі Поттер".

До акторського складу увійшли: Джон Літгоу у ролі Альбуса Дамблдора, Джанет Мактір у ролі Мінерви Макґонаґалл, Паапа Ессієду у ролі Северуса Снейпа та Нік Фрост у ролі Рубеуса Ґаґріда. Раніше повідомлялося, що всі чотири актори вели переговори про участь у шоу.

Крім того, Люк Таллон долучився до повторюваної ролі Квірінуса Квіррелла. Пол Вайтгаус з'явиться в повторюваній ролі Аргуса Філча.

В липні було у мережі з’явилося фото юного актора Домініка Маклафліна в образі чарівника. У головних ролях також дебютували Арабелла Стентон (Герміона Грейнджер) та Алістер Стаут (Рон Візлі). Трійку обрали з-поміж понад 30 тисяч претендентів, які проходили кастинг восени 2024 року.

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Також влітку HBO оголосила ще дев’ять ключових ролей свого серіалу про Гаррі Поттера, доповнивши каст акторів. До вже відомого складу приєднаються Локс Пратт та Джонні Флінн у ролях Драко і Люціуса Малфоїв, а Бел Паулі та Деніел Рігбі втілять образи Петунії та Вернона Дурслів.

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Відмінності від фільмів та акценти на деталях книжок

Багато шанувальників серії фільмів про Гаррі Поттера були розчаровані тим, що у фільми не увійшли численні уривки з книг і що екранізація взагалі не дуже точно відповідає художньому світу романів Роулінг. Warner Bros. пообіцяли зробити серіал точною адаптацією і запросили Джоан Роулінг аби "не пропустити жодної деталі та забезпечити безпомилкове відтворення всіх сюжетних ліній".

Головний герой серіалу - хлопець-сирота Гаррі Поттер. У віці одинадцяти років Рубеус Геґрід повідомляє йому, що Гаррі насправді є чарівником, а його батьків вбив темний чарівник Лорд Волдеморт. Тоді ж Волдеморт намагався вбити однорічного Гаррі, але йому це не вдалося, через що хлопчик став надзвичайно відомим у світі чарівників.

Гаррі розпочинає навчання у Гоґвортсі — школі чаклунства та магії.

Відомо, що кожна книга серії романів буде перетворена на окремий сезон.

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