Повернення до Гоґвортсу: до 20-річчя франшизи в кіно знову покажуть "Гаррі Поттер та келих вогню"

Warner Bros. анонсувала масштабне святкування ювілею саги про Гаррі Поттера у 2025 році. Центральною подією стане повторний кінопоказ "Гаррі Поттера і Келиха вогню" з нагоди 20-ї річниці фільму. У програмі також фанатські зустрічі, ексклюзивні товари та тематичні заходи в Європі, Азії та Північній Америці, пише УНН із посиланням на Variety.

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Як зазначає видання, Warner Bros. докладає всіх зусиль для цьогорічного, 20-го святкування "Повернення до Гоґвортсу", яке відзначається з моменту виходу першого фільму про Гаррі Поттера 1 вересня.

До 20-ї річниці компанія готує перевипуск фільму "Гаррі Поттер і Келих вогню", який вийде в кінотеатрах по всьому світу в обмеженому прокаті – ідеться у публікації.

Також Warner Bros. спільно зі Snap Inc. готують до запуску чотири нові 3D-лінзи Bitmoji, натхненні світом Гаррі Поттера. Уже в середині серпня користувачі Snapchat зможуть віртуально перенести свої Bitmoji у знакові локації франшизи - від будинку Дурслів до Платформи 9¾.

Паралельно компанія розгортає кампанію з регіональними тематичними заходами. У Лондоні, 31 серпня, кінотеатр Cineworld Leicester Square проведе безкоштовний показ "Келиха вогню" з трансляцією Q&A-сесії за участю братів Фелпсів (Фреда і Джорджа Візлі). Глядачів також чекають фотозони з реквізитом із Warner Bros. Studio Tour London і призи від Lego та The Noble Collection.

Наступного дня, 1 вересня, на платформі Hogwarts Express у студійному турі Warner Bros. у Лондоні відбудеться ще одна подія за участю 300 запрошених гостей.

У Північній Америці з 28 липня магазини Harry Potter Store у Нью-Йорку та Чикаго пропонуватимуть обмежену серію ексклюзивних товарів. А Бродвейська постановка "Гаррі Поттер і прокляте дитя" у Нью-Йорку на один день - 1 вересня - запропонує квитки за спеціальною ціною 19 доларів.

У Парижі 30 серпня в бібліотеці Святої Женев'єви відбудеться освітній захід із тематичними вікторинами й читанням диктанту від Соланж Буланже - французького голосу Долорес Амбридж.

У Гамбурзі з 29 серпня по 1 вересня триватиме триденне свято у Westfield Hamburg-Überseequartier, а книгарні мережі Thalia проведуть акції по всій Німеччині - з нічними подіями у Дюссельдорфі, Ганновері, Лейпцигу та самому Гамбурзі.

Мілан також приєднається до святкувань 1 вересня - у театрі Teatro Nazionale запланований безкоштовний івент з іграми та зірковими гостями. У Мадриді відбудеться дводенна фан-подія, деталі якої поки тримають у таємниці.

Не залишиться осторонь і Азія. У Токіо з 29 по 31 серпня на бейсбольних матчах команди "Сайтама Сейбу Лайонс" відбудеться спецвиступ на тему "Гаррі Поттера", де актори "Проклятої дитини" здійснять почесний перший кидок.

У Шанхаї з 7 по 10 серпня звучатимуть саундтреки з фільмів під час концертів "В’язень Азкабану" та "Келих вогню", а у Ханчжоу готують святкову програму на Західному озері наприкінці серпня.

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