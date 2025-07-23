Повернення до Гоґвортсу: до 20-річчя франшизи в кіно знову покажуть "Гаррі Поттер та келих вогню"

$41.770.05
48.870.07
ukenru
"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів
09:26 • 8302 перегляди
"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів
Ексклюзив
08:25 • 22227 перегляди
Чоловік помер під час затримання поліцією на Вінниччині: за справу взялося ДБР
07:59 • 33331 перегляди
Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00 - джерела
06:28 • 88172 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати
05:05 • 63161 перегляди
50 днів Трампа для рф: термін не є фіксованим - Держдеп
22 липня, 22:51 • 68140 перегляди
Антикорупційну інфраструктуру України необхідно очистити від російських впливів - Зеленський
22 липня, 18:15 • 81002 перегляди
Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн
Ексклюзив
22 липня, 15:21 • 119952 перегляди
Нова обкладинка TIME Kidnapping привернула увагу всього світу до болю України - Олена Сосєдка
Ексклюзив
22 липня, 14:31 • 113952 перегляди
Кримінальна справа вдарить по репутації АРМА: експерт наголошує, що аудит роботи агентства потрібен був “ще вчора”
Ексклюзив
22 липня, 14:10 • 102593 перегляди
Експерт: НАБУ перетворилась на філію фсб. Ухвалений законопроєкт дає можливість це виправити
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
50%
746мм
Популярнi новини
Трамп вимагає розслідування проти Обами через маніпуляції розвідданими23 липня, 00:42 • 54464 перегляди
Україна уклала нові контракти на дрони-перехоплювачі на 3 мільярди гривень - Зеленський23 липня, 02:46 • 19554 перегляди
Financial Times: Війна в Україні визначить майбутнє всього світу23 липня, 03:12 • 66763 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку05:00 • 110233 перегляди
Зеленський отримав доповідь голови МВС про обставини загибелі командира бригади "Лють"06:19 • 8946 перегляди
Публікації
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати06:28 • 88183 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку05:00 • 111485 перегляди
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 175150 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних22 липня, 07:18 • 221667 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу22 липня, 06:46 • 214818 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Дніпропетровська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 85016 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 210363 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 300691 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 310153 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 302526 перегляди
Актуальне
Eurofighter Typhoon
Шахед-136
Financial Times
Dassault Mirage 2000
Airbus A320 серії

Повернення до Гоґвортсу: до 20-річчя франшизи в кіно знову покажуть "Гаррі Поттер та келих вогню"

Київ • УНН

 • 1890 перегляди

Warner Bros. анонсувала масштабне святкування 20-ї річниці фільму "Гаррі Поттер і Келих вогню" у 2025 році, що включатиме повторний кінопоказ, фанатські зустрічі та ексклюзивні товари. Заходи відбудуться в Європі, Азії та Північній Америці, а також буде запущено нові 3D-лінзи Bitmoji для Snapchat.

Повернення до Гоґвортсу: до 20-річчя франшизи в кіно знову покажуть "Гаррі Поттер та келих вогню"

Warner Bros. анонсувала масштабне святкування ювілею саги про Гаррі Поттера у 2025 році. Центральною подією стане повторний кінопоказ "Гаррі Поттера і Келиха вогню" з нагоди 20-ї річниці фільму. У програмі також фанатські зустрічі, ексклюзивні товари та тематичні заходи в Європі, Азії та Північній Америці, пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Як зазначає видання, Warner Bros. докладає всіх зусиль для цьогорічного, 20-го святкування "Повернення до Гоґвортсу", яке відзначається з моменту виходу першого фільму про Гаррі Поттера 1 вересня.

До 20-ї річниці компанія готує перевипуск фільму "Гаррі Поттер і Келих вогню", який вийде в кінотеатрах по всьому світу в обмеженому прокаті – ідеться у публікації.

Також Warner Bros. спільно зі Snap Inc. готують до запуску чотири нові 3D-лінзи Bitmoji, натхненні світом Гаррі Поттера. Уже в середині серпня користувачі Snapchat зможуть віртуально перенести свої Bitmoji у знакові локації франшизи - від будинку Дурслів до Платформи 9¾.

Паралельно компанія розгортає кампанію з регіональними тематичними заходами. У Лондоні, 31 серпня, кінотеатр Cineworld Leicester Square проведе безкоштовний показ "Келиха вогню" з трансляцією Q&A-сесії за участю братів Фелпсів (Фреда і Джорджа Візлі). Глядачів також чекають фотозони з реквізитом із Warner Bros. Studio Tour London і призи від Lego та The Noble Collection.

Наступного дня, 1 вересня, на платформі Hogwarts Express у студійному турі Warner Bros. у Лондоні відбудеться ще одна подія за участю 300 запрошених гостей.

У Північній Америці з 28 липня магазини Harry Potter Store у Нью-Йорку та Чикаго пропонуватимуть обмежену серію ексклюзивних товарів. А Бродвейська постановка "Гаррі Поттер і прокляте дитя" у Нью-Йорку на один день - 1 вересня - запропонує квитки за спеціальною ціною 19 доларів.

У Парижі 30 серпня в бібліотеці Святої Женев'єви відбудеться освітній захід із тематичними вікторинами й читанням диктанту від Соланж Буланже - французького голосу Долорес Амбридж.

У Гамбурзі з 29 серпня по 1 вересня триватиме триденне свято у Westfield Hamburg-Überseequartier, а книгарні мережі Thalia проведуть акції по всій Німеччині - з нічними подіями у Дюссельдорфі, Ганновері, Лейпцигу та самому Гамбурзі.

Мілан також приєднається до святкувань 1 вересня - у театрі Teatro Nazionale запланований безкоштовний івент з іграми та зірковими гостями. У Мадриді відбудеться дводенна фан-подія, деталі якої поки тримають у таємниці.

Не залишиться осторонь і Азія. У Токіо з 29 по 31 серпня на бейсбольних матчах команди "Сайтама Сейбу Лайонс" відбудеться спецвиступ на тему "Гаррі Поттера", де актори "Проклятої дитини" здійснять почесний перший кидок.

У Шанхаї з 7 по 10 серпня звучатимуть саундтреки з фільмів під час концертів "В’язень Азкабану" та "Келих вогню", а у Ханчжоу готують святкову програму на Західному озері наприкінці серпня.

Повернення у Гоґвортс: у мережі з'явилось перше фото Домініка Маклафліна в образі Гаррі Поттера14.07.25, 20:28 • 7799 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини СвітуПодії
Lego
Токіо
Лейпциг
Гамбург
Дюссельдорф
Мілан
Нью-Йорк
Париж
Німеччина
Мадрид
Чикаго
Лондон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9