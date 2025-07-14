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Повернення у Гоґвортс: у мережі з'явилось перше фото Домініка Маклафліна в образі Гаррі Поттера

Київ • УНН

 • 3476 перегляди

HBO розпочало зйомки серіалу "Гаррі Поттер" на студії Warner Bros. Studios Leavesden. Прем'єра першого сезону, що охопить "Гаррі Поттер і філософський камінь", запланована на 2027 рік.

Повернення у Гоґвортс: у мережі з'явилось перше фото Домініка Маклафліна в образі Гаррі Поттера

HBO розпочало зйомки серіалу "Гаррі Поттер". У мережі з’явилося фото юного актора Домініка Маклафліна в образі чарівника. Прем’єра серіалу, що охопить усі сім книжок Дж. К. Роулінг, запланована на 2027 рік. Однак судячи з дат на знімальному обладнанні, зйомки розпочались сьогодні, пише УНН із посиланням на Variety.

Видання опублікувало перше фото Домініка Маклафліна в образі юного чарівника в культових окулярах та формі Гоґвортсу. У руках він тримає хлопавку, яку використовують у зйомках фільмів, на якій значиться дата – 14 липня 2025 року.

Проєкт знімають на студії Warner Bros. Studios Leavesden у Великій Британії — саме там, де свого часу створювали фільми про Поттера. Минуло вже майже 14 років із виходу останньої частини кіносаги — "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2".

У головних ролях також дебютували Арабелла Стентон (Герміона Грейнджер) та Алістер Стаут (Рон Візлі). Трійку обрали з-поміж понад 30 тисяч претендентів, які проходили кастинг восени 2024 року.

Кожен сезон серіалу відповідатиме одній із семи книг. Зйомки першого сезону триватимуть до весни 2026 року, а прем’єру заплановано на 2027-й. Виробництво другого сезону розпочнеться після короткої паузи.

Доповнення

HBO оголосила ще дев’ять ключових ролей свого серіалу про Гаррі Поттера, доповнивши каст акторів. До вже відомого складу приєднаються Локс Пратт та Джонні Флінн у ролях Драко і Люціуса Малфоїв, а Бел Паулі та Деніел Рігбі втілять образи Петунії та Вернона Дурслів. Перший сезон, присвячений "Гаррі Поттеру і філософському каменю", стане початком масштабної адаптації всіх семи романів Дж. К. Роулінг.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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