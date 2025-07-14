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Возвращение в Хогвартс: в сети появилось первое фото Доминика Маклафлина в образе Гарри Поттера

Киев • УНН

 • 2362 просмотра

HBO начало съемки сериала "Гарри Поттер" на студии Warner Bros. Studios Leavesden. Премьера первого сезона, который охватит "Гарри Поттер и философский камень", запланирована на 2027 год.

Возвращение в Хогвартс: в сети появилось первое фото Доминика Маклафлина в образе Гарри Поттера

HBO начала съемки сериала "Гарри Поттер". В сети появилось фото юного актера Доминика Маклафлина в образе волшебника. Премьера сериала, который охватит все семь книг Дж. К. Роулинг, запланирована на 2027 год. Однако, судя по датам на съемочном оборудовании, съемки начались сегодня, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Издание опубликовало первое фото Доминика Маклафлина в образе юного волшебника в культовых очках и форме Хогвартса. В руках он держит хлопушку, которую используют в съемках фильмов, на которой значится дата – 14 июля 2025 года.

Проект снимают на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании — именно там, где в свое время создавали фильмы о Поттере. Прошло уже почти 14 лет с выхода последней части киносаги — "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2".

В главных ролях также дебютировали Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Алистер Стаут (Рон Уизли). Тройку выбрали из более чем 30 тысяч претендентов, которые проходили кастинг осенью 2024 года.

Каждый сезон сериала будет соответствовать одной из семи книг. Съемки первого сезона продлятся до весны 2026 года, а премьера запланирована на 2027-й. Производство второго сезона начнется после короткой паузы.

Дополнение

HBO объявила еще девять ключевых ролей своего сериала о Гарри Поттере, дополнив каст актеров. К уже известному составу присоединятся Локс Пратт и Джонни Флинн в ролях Драко и Люциуса Малфоев, а Белл Паули и Дэниел Ригби воплотят образы Петунии и Вернона Дурслей. Первый сезон, посвященный "Гарри Поттеру и философскому камню", станет началом масштабной адаптации всех семи романов Дж. К. Роулинг.

Алена Уткина

Алена Уткина

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