Малфої й Дурслі отримають нові обличчя: HBO розкрила ще 9 акторів майбутнього серіалу “Гаррі Поттер”

HBO оголосила ще дев’ять ключових ролей свого серіалу про Гаррі Поттера, доповнивши каст акторів. До вже відомого складу приєднаються Локс Пратт та Джонні Флінн у ролях Драко і Люціуса Малфоїв, а Бел Паулі та Деніел Рігбі втілять образи Петунії та Вернона Дурслів. Перший сезон, присвячений "Гаррі Поттеру і філософському каменю", стане початком масштабної адаптації всіх семи романів Дж. К. Роулінг. Про це пише УНН із посиланням на HollyWoodreporter.

Телевізійна адаптація фентезійного серіалу Дж. К. Роулінг оголосила імена дев'ятьох акторів, які зіграють ключові ролі в першому сезоні, присвяченому Гаррі Поттеру та філософському каменю.

У ролях (зліва направо на фото нижче) Кетрін Паркінсон у ролі Моллі Візлі, Локс Пратт у ролі Драко Мелфоя, Джонні Флінн у ролі Луціуса Мелфоя, Лео Ерлі у ролі Шеймуса Фіннігана, Алессія Леоні у ролі Парваті Патіл, Сієнна Муса у ролі Лаванди Браун, Бел Паулі у ролі Петунії Дурслі, Даніель Рігбі у ролі Вернона Дурслі та Берті Карвел у ролі Корнеліуса Фаджа.

Відповідно до прагнення сценаристів серіалу показувати персонажів ближчими до їхнього книжного віку (на початку історії парі було трохи за 30), актори, які грають тітку та дядька Гаррі, виглядають трохи молодшими ніж їхні попередники у фільмах Warner Bros. Принаймні допоки вони не в гримі.

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План HBO полягає в тому, щоб адаптувати кожен із семи романів Роулінг до телевізійного сезону.

HBO також повторно опублікувала заяву щодо адаптації та її місця у всесвіті Гаррі Поттера.

Серіал буде точною адаптацією улюбленої серії книг про Гаррі Поттера від авторки та виконавчої продюсерки Дж. К. Роулінг і представить захопливий і талановитий акторський склад, який очолить нове покоління фанатів, сповнене фантастичних деталей та улюблених персонажів, яких фанати Гаррі Поттера обожнюють понад 25 років. Досліджуючи кожен куточок чарівного світу, кожен сезон представлятиме Гаррі Поттера та його неймовірні пригоди новій та існуючій аудиторії та транслюватиметься ексклюзивно на Max, де він доступний у всьому світі, включаючи майбутні ринки, такі як Туреччина, Велика Британія, Німеччина та Італія, серед інших. Оригінальні, класичні та улюблені фільми залишаться в основі франшизи та будуть доступні для перегляду по всьому світу