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HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

Київ • УНН

 • 8880 перегляди

Домінік Маклафлін зіграє Гаррі Поттера, Арабелла Стентон – Герміону Грейнджер, а Алістер Стаут – Рона Візлі у новому серіалі від HBO. Фанати чекають на трейлер.

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

HBO нарешті назвало трійку акторів, які втілять головних героїв у новому серіалі про Гаррі Поттера. Роль Гаррі дісталася зірці BBC Домініку Маклафліну, а Герміону та Рона зіграють Арабелла Стентон і Алістер Стаут. Про це пише УНН із посиланням на Mirror.

Деталі

За даними видання, сьогодні HBO офіційно оголосило імена акторів, які перевтіляться у головних персонажів у перезапуску серіалу про Гаррі Поттера.

Роль Гаррі Поттера виконає Домінік Маклафлін — актор, відомий за серіалами BBC. Герміону Грейнджер зіграє Арабелла Стентон, а Алістер Стаут стане новим Роном Візлі.

Перезапуск серіалу обіцяє нове прочитання пригод хлопчика-чарівника та його друзів у Гоґвортсі. Дата прем’єри поки не оголошена, але фанати вже з нетерпінням чекають першого трейлеру.

Раніше УНН писав, що компанія HBO вже оголосила перших акторів, які зіграють ключові ролі у майбутньому серіалі "Гаррі Поттері". Зокрема Джон Літгоу ("Конклав", "Корона") зявиться у ролі Альбуса Дамблдора, Джанет Мактір ("Перекотиполе", "Біла королева") - у ролі Мінерви Макґонаґалл, Паапа Ессієду ("Я можу знищити тебе", "Банди Лондона") - у ролі Северуса Снейпа та Нік Фрост ("Зомбі, на ім'я Шон", "Типу круті лягаві") - у ролі Рубеуса Ґаґріда.

Люк Таллон ("Леопольдштадт" Тома Стоппарда, "Патріоти" Руперта Гулда) долучився до повторюваної ролі Квірінуса Квіррелла, а Пол Вайтгаус ("Швидке шоу", "Гаррі і Пол") з'явиться в повторюваній ролі Аргуса Філча.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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