HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 18555 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 80681 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 43062 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 48417 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 55357 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 98216 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 89437 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35749 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60771 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 109966 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
48%
Популярнi новини

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 98332 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 58636 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 33456 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 27539 перегляди

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

10:17 • 15972 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 80691 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 98517 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 98220 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 89441 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 187566 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 58752 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 31031 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 31957 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 33134 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 35339 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

Київ • УНН

 • 33037 перегляди

HBO оголосив акторів на ролі Дамблдора, Макґонеґел, Снейпа та Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер". Зйомки серіалу, який буде точною адаптацією книг Роулінг, розпочнуться цього літа.

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

Компанія HBO оголосила перших акторів, які зіграють ключові ролі у майбутньому серіалі "Гаррі Поттер". Про це повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі

За інформацією, до акторського складу увійшли: Джон Літгоу ("Конклав", "Корона") у ролі Альбуса Дамблдора, Джанет Мактір ("Перекотиполе", "Біла королева") у ролі Мінерви Макґонаґалл, Паапа Ессієду ("Я можу знищити тебе", "Банди Лондона") у ролі Северуса Снейпа та Нік Фрост ("Зомбі на ім'я Шон", "Типу круті лягаві") у ролі Рубеуса Ґаґріда. Раніше повідомлялося, що всі чотири актори вели переговори про участь у шоу.

Крім того, Люк Таллон ("Леопольдштадт" Тома Стоппарда, "Патріоти" Руперта Гулда) долучився до повторюваної ролі Квірінуса Квіррелла. Пол Вайтгаус ("Швидке шоу", "Гаррі і Пол") з'явиться в повторюваній ролі Аргуса Філча.

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"20.03.25, 14:56 • 152345 переглядiв

"Ми раді оголосити про кастинг Джона Літгоу, Джанет Мактір, Паапи Ессьєду, Ніка Фроста, Люка Таллона та Пола Вайтгауза на ролі Дамблдора, Макґонаґалл, Снейпа, Ґаґріда, Квіррелла та Філча", - заявили Франческа Гардінер, шоуранерка та виконавча продюсерка, та Марк Майлод, режисерка кількох епізодів і виконавча продюсерка. "Ми раді мати такий видатний талант на борту, і ми з нетерпінням чекаємо, коли вони дадуть цим улюбленим персонажам нове життя".

Що стосується головних ролей - Гаррі, Рона і Герміони - HBO запустив відкритий кастинг восени, на який надійшло понад 30 000 заявок. Очікується, що зйомки серіалу розпочнуться цього літа.

Серіал, за словами студії, буде "точною адаптацією" книг Дж. К. Роулінг, кожен сезон розкриватиме нові деталі чарівного світу. Проект спродюсовано за участі Роулінг, Ніла Блера, Рут Кенлі-Леттс, а також Девіда Геймана.

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера 11.04.25, 01:31 • 22604 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини СвітуУНН Lite
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40