HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

Компанія HBO оголосила перших акторів, які зіграють ключові ролі у майбутньому серіалі "Гаррі Поттер". Про це повідомляє Variety, пише УНН.

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За інформацією, до акторського складу увійшли: Джон Літгоу ("Конклав", "Корона") у ролі Альбуса Дамблдора, Джанет Мактір ("Перекотиполе", "Біла королева") у ролі Мінерви Макґонаґалл, Паапа Ессієду ("Я можу знищити тебе", "Банди Лондона") у ролі Северуса Снейпа та Нік Фрост ("Зомбі на ім'я Шон", "Типу круті лягаві") у ролі Рубеуса Ґаґріда. Раніше повідомлялося, що всі чотири актори вели переговори про участь у шоу.

Крім того, Люк Таллон ("Леопольдштадт" Тома Стоппарда, "Патріоти" Руперта Гулда) долучився до повторюваної ролі Квірінуса Квіррелла. Пол Вайтгаус ("Швидке шоу", "Гаррі і Пол") з'явиться в повторюваній ролі Аргуса Філча.

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"Ми раді оголосити про кастинг Джона Літгоу, Джанет Мактір, Паапи Ессьєду, Ніка Фроста, Люка Таллона та Пола Вайтгауза на ролі Дамблдора, Макґонаґалл, Снейпа, Ґаґріда, Квіррелла та Філча", - заявили Франческа Гардінер, шоуранерка та виконавча продюсерка, та Марк Майлод, режисерка кількох епізодів і виконавча продюсерка. "Ми раді мати такий видатний талант на борту, і ми з нетерпінням чекаємо, коли вони дадуть цим улюбленим персонажам нове життя".

Що стосується головних ролей - Гаррі, Рона і Герміони - HBO запустив відкритий кастинг восени, на який надійшло понад 30 000 заявок. Очікується, що зйомки серіалу розпочнуться цього літа.

Серіал, за словами студії, буде "точною адаптацією" книг Дж. К. Роулінг, кожен сезон розкриватиме нові деталі чарівного світу. Проект спродюсовано за участі Роулінг, Ніла Блера, Рут Кенлі-Леттс, а також Девіда Геймана.

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