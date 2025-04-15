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HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

Киев • УНН

 • 32687 просмотра

HBO объявил актеров на роли Дамблдора, МакГонегал, Снейпа и Хегрида в сериале "Гарри Поттер". Съемки сериала, который будет точной адаптацией книг Роулинг, начнутся этим летом.

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

Компания HBO объявила первых актеров, которые сыграют ключевые роли в будущем сериале "Гарри Поттер". Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

По информации, в актерский состав вошли: Джон Литгоу ("Конклав", "Корона") в роли Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир ("Перекати-поле", "Белая королева") в роли Минервы МакГонагалл, Паапа Эссиеду ("Я могу уничтожить тебя", "Банды Лондона") в роли Северуса Снейпа и Ник Фрост ("Зомби по имени Шон", "Типа крутые легавые") в роли Рубеуса Хагрида. Ранее сообщалось, что все четыре актера вели переговоры об участии в шоу.

Кроме того, Люк Таллон ("Леопольдштадт" Тома Стоппарда, "Патриоты" Руперта Гулда) присоединился к повторяющейся роли Квиринуса Квиррелла. Пол Уайтхаус ("Быстрое шоу", "Гарри и Пол") появится в повторяющейся роли Аргуса Филча.

Джоан Роулинг сделала неоднозначное сообщение, которое восприняли как критику актеров "Гарри Поттера"20.03.25, 14:56 • 152345 просмотров

"Мы рады объявить о кастинге Джона Литгоу, Джанет Мактир, Паапы Эссьеду, Ника Фроста, Люка Таллона и Пола Уайтхауза на роли Дамблдора, МакГонагалл, Снейпа, Хагрида, Квиррелла и Филча", - заявили Франческа Гардинер, шоураннерка и исполнительная продюсерка, и Марк Майлод, режиссерка нескольких эпизодов и исполнительная продюсерка. "Мы рады иметь такой выдающийся талант на борту, и мы с нетерпением ждем, когда они дадут этим любимым персонажам новую жизнь".

Что касается главных ролей - Гарри, Рона и Гермионы - HBO запустил открытый кастинг осенью, на который поступило более 30 000 заявок. Ожидается, что съемки сериала начнутся этим летом.

Сериал, по словам студии, будет "точной адаптацией" книг Дж. К. Роулинг, каждый сезон будет раскрывать новые детали волшебного мира. Проект спродюсирован с участием Роулинг, Нила Блэра, Рут Кенли-Леттс, а также Дэвида Хеймана.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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