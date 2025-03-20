Джоан Роулинг сделала неоднозначное сообщение, которое восприняли как критику актеров "Гарри Поттера"

Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг сделала неоднозначный пост в соцсетях, который вызвал новую волну обсуждений ее напряженных отношений с Дэниелом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом. Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Детали

Во вторник, 18 марта, на один из постов в соцсети Х Роулинг: "Какой актер/актриса мгновенно портит вам фильм?" она ответила: "Угадай с трех раз. Простите, но это было волшебно".

Как сообщает СМИ, хотя автор добавила смайлики с улыбающимися лицами, чтобы подчеркнуть юмор, этот пост многие расценили как намек на главных актеров киносаги "Гарри Поттер", которые в 2020 году дистанцировались от Роулинг после ее высказываний в отношении трансгендерных людей. Тогда Рэдклифф, Уотсон и Гринт публично поддержали трансгендерное сообщество, что привело к ухудшению их отношений с писательницей.

Роулинг впервые публично выразила свою позицию в отношении трансгендерных женщин в декабре 2019 года, когда писательница выразила поддержку исследовательнице Майе Форстейтер, которая потеряла работу из-за спорных заявлений о трансгендерности. После этого Роулинг опубликовала эссе, где выразила свою позицию в отношении гендерной идентичности, что вызвало волну критики.

В этом эссе она перечислила пять причин, по которым следует "беспокоиться о новом транс-активизме", который подвергся осуждению со стороны Рэдклиффа и Уотсона, которые заявили: "Я хочу, чтобы мои транс-последователи знали, что я и многие другие люди во всем мире видим вас, уважаем вас и любим вас такими, какие вы есть".

Рэдклифф был первым из троицы главных героев "Гарри Поттера", кто выступил против взглядов Роулинг на трансгендерную идентичность.

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"Трансгендерные женщины - это женщины", - сказал он в заявлении 2020 года, опубликованном The Trevor Project, благотворительной организацией по предотвращению самоубийств среди молодых людей ЛГБТ+. Он признал, что Роулинг "несомненно ответственна за то, как сложилась моя жизнь", но сказал, что "чувствует себя обязанным что-то сказать в этот момент".

В 2024 году актер признался, что не общался с автором уже много лет.

"В конечном итоге это меня очень расстраивает", - сказал он, - "потому что я смотрю на человека, которого встретил, на времена, когда мы встречались, на книги, которые она написала, на мир, который она создала, и все это вызывает у меня глубокую симпатию".

Его заявление от 2020 года поддержали Гринт и Уотсон

Актриса, сыгравшая роль Гермионы, Эмма Уотсон также высказалась по поводу фурора на церемонии вручения премии BAFTA 2022 года. Ведущая того года Ребел Вилсон представила актрису на сцене, заявив: "Здесь, чтобы вручить следующую награду, выступает Эмма Уотсон. Она называет себя феминисткой, но мы все знаем, что она ведьма".

Когда Уотсон вышла на сцену, она заявила: "Я здесь ради всех ведьм!", что многие восприняли как насмешку над Роулинг.

В апреле 2024 года, после публикации доклада Касса, Роулинг заявила, что не простит актеров, заявив, что они могут "приберечь свои извинения".

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