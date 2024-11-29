Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" продали за 44,5 тыс фунтов стерлингов

На аукционе редких книг в Британии продали редкое первое издание книги о Гарри Поттере за 45 000 фунтов стерлингов. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

В 1990-х Кристин Маккаллох купила копию романа "Гарри Поттер и философский камень" для своего сына Адама. Она рассказала, что заплатила около 10 фунтов стерлингов ($12) за экземпляр в книжном магазине в Стретфорде-на-Эйвоне в 1997 году и даже не подозревала, что та же книга будет стоить тысячи фунтов через 30 лет.

В среду первое издание было продано на аукционе редких книг в Личфилде, Стаффордшир. Всего вместе с покупной премией покупатель заплатил 45 тыс. фунтов стерлингов ($55,6 тыс.).

По данным аукционного дома Hansons Auctioneers, эта книга является одной из 500 экземпляров в твердом переплете, опубликованных в первом издании книги о Поттере в 1997 году.

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Адам Маккаллох из Тенсли, Дербишир, сказал, что копия была оставлена в шкафу под лестницей бывшего дома его семьи в Честерфилде. О потенциальной ценности книги семья узнала только во время карантина в 2020 году, увидев истории о первых изданиях.

Говоря о моменте, когда Кристин Маккалох купила книгу в 1997 году, она добавила: "Мы пошли [в книжный магазин] и купили ее за 10 фунтов стерлингов. Адам действительно любил эту книгу, и она началась с такого восторга, как сейчас у многих детей во всем мире".

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