Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

  •  57718 просмотра
Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

  •  62014 просмотра
рф обстреляла энергетическую инфраструктуру в 4 областях, отключений не планируется - Минэнерго

рф обстреляла энергетическую инфраструктуру в 4 областях, отключений не планируется - Минэнерго

  •  34325 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  112901 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  40908 просмотра
публикации
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  40908 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  104118 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  112901 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  115710 просмотра
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

10 сентября 2024, 11:38  •  137204 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

  •  5222 просмотра
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

10 сентября 2024, 09:56  •  101780 просмотра
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

9 сентября 2024, 13:46  •  107630 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  139723 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  125097 просмотра
Актуальное
Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 13:17  •  5073 просмотра

Read in English

HBO начал кастинг на главные роли в новой телеадаптации «Гарри Поттера». Сериал планируется к выходу в 2026 году и будет иметь семь сезонов, каждый из которых будет соответствовать одной книге Джоан Роулинг.

Телеканал HBO начал искать актеров, которые сыграют в будущей телевизионной адаптации культовой серии фильмов о молодом волшебнике Гарри Поттере. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Студия проводит кастинг на роли Гарри Поттера и двух его друзей-волшебников Гермионы Грейнджер и Рона Уизли. Прослушивание проводят среди детей, которым в апреле 2025 года будет 9-11 лет.

Отмечается, что все желающие сыграть учеников школы волшебства должны быть жителями Великобритании и Ирландии. В то же время продюсеры "стремятся к инклюзивному, разнообразному кастингу" и он будет открыт для детей всех рас, этнических и гендерных принадлежностей.

Телеканал просит желающих принять участие в прослушивании прислать две короткие видеозаписи, продолжительностью максимум в 30 секунд: в одной они должны рассказать о себе, а в другой - короткое стихотворение, историю, монолог из пьесы или что-нибудь написанное самостоятельно, но ничего из "Гарри Поттера".

Пожалуйста, используйте свой собственный акцент

- отмечают продюсеры.

Дополнение

Новый сериал, анонсированный в прошлом году материнской компанией HBO - Warner Bros. Discovery - будет транслироваться по меньшей мере семь сезонов на потоковом сервисе Max, ранее известном как HBO Max.

Причем каждый сезон будет полностью соответствовать каждой оригинальной книге Джоан Роулинг.  Собственно, писательница будет исполнительным продюсером сериала.

Хотя дата выхода сериала не установлена, генеральный директор Warner Bros Discovery Дэвид Заслав в феврале заявил , что сериал запланирован на 2026 год.

Напомним,

Весной 2023 года Интернет-сервис HBO Max опубликовал тизер нового сериала о Гарри Поттере. В целом сериал будет длиться 10 лет. Его команда обещает детальную экранизацию всех семи книг о Поттере.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости МираУНН Lite
Эксклюзив
Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ
  •  5755 просмотра

Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ

Эксклюзив
Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения
  •  18277 просмотра

Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения

Эксклюзив
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
  •  104118 просмотра

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Эксклюзив
Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света
  •  87672 просмотра

Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света

Эксклюзив
Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию
  •  85714 просмотра

Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине
  •  115709 просмотра

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Эксклюзив
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
  •  100874 просмотра

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Эксклюзив
Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская
  •  99145 просмотра

Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская

Эксклюзив
В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп
10 сентября 2024, 11:30  •  101106 просмотра

В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп

Эксклюзив
Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении
10 сентября 2024, 10:12  •  90185 просмотра

Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении

Популярные

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  40908 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  112901 просмотра
рф обстреляла энергетическую инфраструктуру в 4 областях, отключений не планируется - Минэнерго

рф обстреляла энергетическую инфраструктуру в 4 областях, отключений не планируется - Минэнерго

  •  34325 просмотра
Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

  •  62014 просмотра
Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

  •  57718 просмотра

Публикации

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  40908 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  104118 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  112901 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  115710 просмотра
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

10 сентября 2024, 11:38  •  137204 просмотра

Война

В Бердянске прогремели взрывы - ГВА

В Бердянске прогремели взрывы - ГВА

  •  508 просмотра
По некоторым энергообъектам рф била более 40 раз - ОГП

По некоторым энергообъектам рф била более 40 раз - ОГП

  •  2317 просмотра
Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ

Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ
Эксклюзив

  •  5805 просмотра
Сессия Генассамблеи ООН открылась "не под фанфары, а под взрывы ракет и крики раненых украинцев" - Кислица

Сессия Генассамблеи ООН открылась "не под фанфары, а под взрывы ракет и крики раненых украинцев" - Кислица

  •  2775 просмотра
рф совершила не менее 137 тысяч военных преступлений, приговоров должно быть не меньше - Зеленский

рф совершила не менее 137 тысяч военных преступлений, приговоров должно быть не меньше - Зеленский

  •  5812 просмотра

политика

Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ

Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ
Эксклюзив

  •  5805 просмотра
Сессия Генассамблеи ООН открылась "не под фанфары, а под взрывы ракет и крики раненых украинцев" - Кислица

Сессия Генассамблеи ООН открылась "не под фанфары, а под взрывы ракет и крики раненых украинцев" - Кислица

  •  2775 просмотра
«Это очень важная работа": Креминь об идее «языковых инспекторов» в Ивано-Франковске

«Это очень важная работа": Креминь об идее «языковых инспекторов» в Ивано-Франковске

  •  2641 просмотра
Дискуссия о создании спецтрибунала для рф является очень активной - Костин

Дискуссия о создании спецтрибунала для рф является очень активной - Костин

  •  10281 просмотра
Иран передал рф 220 баллистических ракет по Каспийскому морю - Sky News

Иран передал рф 220 баллистических ракет по Каспийскому морю - Sky News

  •  11099 просмотра

Война

В Бердянске прогремели взрывы - ГВА

В Бердянске прогремели взрывы - ГВА

  •  508 просмотра
По некоторым энергообъектам рф била более 40 раз - ОГП

По некоторым энергообъектам рф била более 40 раз - ОГП

  •  2317 просмотра
Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ

Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ
Эксклюзив

  •  5805 просмотра
Сессия Генассамблеи ООН открылась "не под фанфары, а под взрывы ракет и крики раненых украинцев" - Кислица

Сессия Генассамблеи ООН открылась "не под фанфары, а под взрывы ракет и крики раненых украинцев" - Кислица

  •  2775 просмотра
рф совершила не менее 137 тысяч военных преступлений, приговоров должно быть не меньше - Зеленский

рф совершила не менее 137 тысяч военных преступлений, приговоров должно быть не меньше - Зеленский

  •  5812 просмотра

политика

Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ

Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ
Эксклюзив

  •  5805 просмотра
Сессия Генассамблеи ООН открылась "не под фанфары, а под взрывы ракет и крики раненых украинцев" - Кислица

Сессия Генассамблеи ООН открылась "не под фанфары, а под взрывы ракет и крики раненых украинцев" - Кислица

  •  2775 просмотра
«Это очень важная работа": Креминь об идее «языковых инспекторов» в Ивано-Франковске

«Это очень важная работа": Креминь об идее «языковых инспекторов» в Ивано-Франковске

  •  2641 просмотра
Дискуссия о создании спецтрибунала для рф является очень активной - Костин

Дискуссия о создании спецтрибунала для рф является очень активной - Костин

  •  10281 просмотра
Иран передал рф 220 баллистических ракет по Каспийскому морю - Sky News

Иран передал рф 220 баллистических ракет по Каспийскому морю - Sky News

  •  11099 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  59052 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  74233 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  70420 просмотра

Экономика

По некоторым энергообъектам рф била более 40 раз - ОГП

По некоторым энергообъектам рф била более 40 раз - ОГП

  •  2317 просмотра
Еврокомиссар по вопросам энергетики: ЕС готов отказаться от российского газа

Еврокомиссар по вопросам энергетики: ЕС готов отказаться от российского газа

  •  13525 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  104121 просмотра
Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

  •  57736 просмотра
МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

  •  74760 просмотра

Киев

Воздушные Силы показали, как воины ПВО ночью сбивали российские "шахеды" на юге Украины

Воздушные Силы показали, как воины ПВО ночью сбивали российские "шахеды" на юге Украины

  •  15464 просмотра
В Киевводоканале ответили, могут ли быть ограничения водоснабжения в Киеве из-за загрязнения Десны

В Киевводоканале ответили, могут ли быть ограничения водоснабжения в Киеве из-за загрязнения Десны

  •  16785 просмотра
Полноценное движение на "синей ветке" метро Киева возобновится 12 сентября - мэр

Полноценное движение на "синей ветке" метро Киева возобновится 12 сентября - мэр

  •  18413 просмотра
Киевводоканал: в районе водозабора вода хорошего качества, внедряют новую технологию

Киевводоканал: в районе водозабора вода хорошего качества, внедряют новую технологию

  •  23473 просмотра
Нападение на священника в Киеве: пострадал митрополит Крымский Климент

Нападение на священника в Киеве: пострадал митрополит Крымский Климент

  •  24204 просмотра