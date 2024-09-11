Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO начал искать актеров, которые сыграют в будущей телевизионной адаптации культовой серии фильмов о молодом волшебнике Гарри Поттере. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Студия проводит кастинг на роли Гарри Поттера и двух его друзей-волшебников Гермионы Грейнджер и Рона Уизли. Прослушивание проводят среди детей, которым в апреле 2025 года будет 9-11 лет.

Отмечается, что все желающие сыграть учеников школы волшебства должны быть жителями Великобритании и Ирландии. В то же время продюсеры "стремятся к инклюзивному, разнообразному кастингу" и он будет открыт для детей всех рас, этнических и гендерных принадлежностей.

Телеканал просит желающих принять участие в прослушивании прислать две короткие видеозаписи, продолжительностью максимум в 30 секунд: в одной они должны рассказать о себе, а в другой - короткое стихотворение, историю, монолог из пьесы или что-нибудь написанное самостоятельно, но ничего из "Гарри Поттера".

Пожалуйста, используйте свой собственный акцент - отмечают продюсеры.

Дополнение

Новый сериал, анонсированный в прошлом году материнской компанией HBO - Warner Bros. Discovery - будет транслироваться по меньшей мере семь сезонов на потоковом сервисе Max, ранее известном как HBO Max.

Причем каждый сезон будет полностью соответствовать каждой оригинальной книге Джоан Роулинг. Собственно, писательница будет исполнительным продюсером сериала.

Хотя дата выхода сериала не установлена, генеральный директор Warner Bros Discovery Дэвид Заслав в феврале заявил , что сериал запланирован на 2026 год.

Напомним,

Весной 2023 года Интернет-сервис HBO Max опубликовал тизер нового сериала о Гарри Поттере. В целом сериал будет длиться 10 лет. Его команда обещает детальную экранизацию всех семи книг о Поттере.