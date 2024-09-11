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Телеканал HBO шукає акторів для нового серіалу про Гаррі Поттера

Телеканал HBO шукає акторів для нового серіалу про Гаррі Поттера

Київ • УНН

 • 104958 перегляди

HBO розпочав кастинг на головні ролі у новій телеадаптації "Гаррі Поттера". Серіал планується до виходу у 2026 році та матиме сім сезонів, кожен з яких відповідатиме одній книзі Джоан Роулінг.

Телеканал HBO почав шукати акторів, які зіграють в майбутній телевізійній адаптації культової серії фільмів про молодого чарівника Гаррі Поттера. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

Студія проводить кастинг на ролі Гаррі Поттера та двох його друзів-чарівників Герміони Ґрейнджер і Рона Візлі. Прослуховування проводять серед дітей, яким у квітні 2025 року буде 9—11 років.

Зазначається, що всі охочі зіграти учнів школи чарівництва повинні бути жителями Великої Британії та Ірландії. Водночас продюсери "прагнуть до інклюзивного, різноманітного кастингу" і він буде відкритим для дітей усіх рас, етнічних і гендерних приналежностей.

Телеканал просить охочих взяти участь у прослуховуванні надіслати два коротких відеозаписи, тривалістю максимум у 30 секунд: в одному вони мають розповісти про себе, а в іншому — короткий вірш, історію, монолог із пʼєси або будь-що написане самостійно, однак нічого з "Гаррі Поттера".

Будь ласка, використовуйте свій власний акцент

- наголошують продюсери.

Доповнення

Новий серіал, анонсований минулого року материнською компанією HBO — Warner Bros. Discovery — транслюватиметься щонайменше сім сезонів на потоковому сервісі Max, раніше відомому як HBO Max.

Причому кожен сезон буде повністю відповідним до кожної оригінальної книги Джоан Роулінг.  Власне, письменниця буде виконавчим продюсером серіалу.

Хоча дата виходу серіалу не встановлена, генеральний директор Warner Bros Discovery Девід Заслав у лютому заявив , що серіал запланований на 2026 рік.

Нагадаємо

Навесні 2023 року Інтернет-сервіс HBO Max опублікував тизер нового серіалу про Гаррі Поттера. Загалом серіал триватиме 10 років. Його команда обіцяє детальну екранізацію усіх семи книг про Поттера.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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