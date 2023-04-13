HBO Max анонсував серіал про Гаррі Поттера
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Інтернет-сервіс HBO Max опублікував тизер нового серіалу про Гаррі Поттера. Це відбулось на пресконференції Warner Bros, передає УНН з посиланням на Deadline.
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Виконавчою продюсеркою проєкту стане автор історії про Гаррі Поттера, письменниця, Джоан Роулінг. У головних ролях зніматимуться актори, які не брали участі в кінофраншизі.
Загалом серіал триватиме 10 років. Його команда обіцяє детальну екранізацію усіх семи книг про Поттера.
"Ми раді надати глядачам можливість відкрити для себе Гоґвортс абсолютно по-новому", - сказав Кейсі Блойс, головний виконавчий директор HBO & Max Content.
Нагадаємо
Раніше зазначалось, що Warner Bros. планує оголосити нову стратегію потокового мовлення. Ключовим елементом цієї стратегії буде створення нового контенту, особливо фільмів і серіалів, заснованих на історіях та персонажах, які вже відомі глядачам.